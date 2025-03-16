Международная пауза ЛНЗ. Матч с клубом УПЛ, интеграция новичков-легионеров
Роман Григорчук определился с дальнейшими планами
Черкасский ЛНЗ победой над ковалевским «Колосом» (2:0) завершил 21 тур Украинской Премьер-лиги, пойдя на международную паузу, связанную с играми национальных команд.
Как стало известно Sport.ua, черкасская команда получит два выходных, после чего подопечные Романа Григорчука будут готовиться к контрольному матчу против «Левого Берега».
Именно в матче против «аист» главный тренер ЛНЗ проверит ближайший резерв команды и даст больше игровой практики Бени Макуана и Джевисону Беннетту, которые недавно присоединились к расположению «фиолетовых».
Контрольный матч между ЛНЗ и «Левым Берегом» состоится в субботу, 22 марта. Игра пройдет в Черкассах.
В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 10-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 25 турнирных пунктов после 21 сыгранного матча.
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