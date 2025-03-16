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Украина. Премьер лига
16 марта 2025, 17:56 |
106
0

Международная пауза ЛНЗ. Матч с клубом УПЛ, интеграция новичков-легионеров

Роман Григорчук определился с дальнейшими планами

16 марта 2025, 17:56 |
106
0
Международная пауза ЛНЗ. Матч с клубом УПЛ, интеграция новичков-легионеров
ФК ЛНЗ.

Черкасский ЛНЗ победой над ковалевским «Колосом» (2:0) завершил 21 тур Украинской Премьер-лиги, пойдя на международную паузу, связанную с играми национальных команд.

Как стало известно Sport.ua, черкасская команда получит два выходных, после чего подопечные Романа Григорчука будут готовиться к контрольному матчу против «Левого Берега».

Именно в матче против «аист» главный тренер ЛНЗ проверит ближайший резерв команды и даст больше игровой практики Бени Макуана и Джевисону Беннетту, которые недавно присоединились к расположению «фиолетовых».

Контрольный матч между ЛНЗ и «Левым Берегом» состоится в субботу, 22 марта. Игра пройдет в Черкассах.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 10-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 25 турнирных пунктов после 21 сыгранного матча.

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ЛНЗ Черкассы Левый Берег Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Бени Макуана Джевисон Беннетт Роман Григорчук контрольные матчи УПЛ ЛНЗ - Левый Берег
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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