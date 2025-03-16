Усиление для Григорчука. Легионер почти восстановился от серьезной травмы

Ганский форвард черкасского ЛНЗ Марк Ассинор, который получил тяжелую травму колена на старте нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги, близок к возвращению на футбольное поле. Об этом Марк эксклюзивно рассказал в комментарии Sport.ua.

«Восстановление и реабилитация уже на финальной стадии. Жду разрешения от врачей. Уже в ближайшее время, надеюсь, вернусь в общую группу и буду полноценно тренироваться», – лаконично заявил форввард.

Также Ассинор поделился своим мнением относительно тренерской ротации в расположении «фиолетовых», заявив, что у Григорчука и Карраско разные философии.

«Мне тяжело их сравнивать, ведь я не играл под руководством Григорчука. Оба наставника – классные специалисты. У них разное тренерское видение, но и Григорчук, и Карраско хорошо ладят с коллективом», – добавил Марк.

В нынешнем сезоне Ассинор провел лишь три официальных матча за ЛНЗ, забив один гол (в ворота «Левого Берега»). Уже в воскресенье, 16 марта, ЛНЗ сыграет домашний матч против «Колоса». Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.