Игрок ЛНЗ, что выступает за сборную Украины, отказался переходить в Шахтер

Полузащитник черкасского ЛНЗ Мирослав Доник, недавно подписавший первый профессиональный контракт, мог сменить команду зимой.

Как стало известно Sport.ua, в переходе юного полузащитника был заинтересован донецкий «Шахтер». Руководство академии «горняков» хотело видеть Мирослава в своем составе, но получило отказ – Доник продолжит играть за академические команды «фиолетовых».

Мирослав уже имеет опыт выступлений на сборную Украины (U-15), в составе которой выступал на Турнире развития УЕФА в Португалии.

Ранее сообщалось, где продолжит карьеру подписавший профессиональный контракт Мирослав Доник.