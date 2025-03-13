Игрок ЛНЗ, что выступает за сборную Украины, отказался переходить в Шахтер
Речь о Мирославе Донике из академии «фиолетовых»
Полузащитник черкасского ЛНЗ Мирослав Доник, недавно подписавший первый профессиональный контракт, мог сменить команду зимой.
Как стало известно Sport.ua, в переходе юного полузащитника был заинтересован донецкий «Шахтер». Руководство академии «горняков» хотело видеть Мирослава в своем составе, но получило отказ – Доник продолжит играть за академические команды «фиолетовых».
Мирослав уже имеет опыт выступлений на сборную Украины (U-15), в составе которой выступал на Турнире развития УЕФА в Португалии.
Ранее сообщалось, где продолжит карьеру подписавший профессиональный контракт Мирослав Доник.
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