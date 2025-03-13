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Украина. Премьер лига
13 марта 2025, 16:16 | Обновлено 13 марта 2025, 16:21
1797
1

Игрок ЛНЗ, что выступает за сборную Украины, отказался переходить в Шахтер

Речь о Мирославе Донике из академии «фиолетовых»

13 марта 2025, 16:16 | Обновлено 13 марта 2025, 16:21
1797
1
Игрок ЛНЗ, что выступает за сборную Украины, отказался переходить в Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирослав Доник

Полузащитник черкасского ЛНЗ Мирослав Доник, недавно подписавший первый профессиональный контракт, мог сменить команду зимой.

Как стало известно Sport.ua, в переходе юного полузащитника был заинтересован донецкий «Шахтер». Руководство академии «горняков» хотело видеть Мирослава в своем составе, но получило отказ – Доник продолжит играть за академические команды «фиолетовых».

Мирослав уже имеет опыт выступлений на сборную Украины (U-15), в составе которой выступал на Турнире развития УЕФА в Португалии.

Ранее сообщалось, где продолжит карьеру подписавший профессиональный контракт Мирослав Доник.

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Мирослав Доник Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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RoNikyo
Правильно, бо можна потрапити в болотце, з якого не вибратись
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