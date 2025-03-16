Кирилл ПОПОВ: «Очень разочарованы результатом»
Форвард «Черноморца» прокомментировал матч с «Ингульцом»
В матче 21-го тура УПЛ одесский «Черноморец» минимально проиграл «Ингульцу» (0:1).
Нападающий «моряков» Кирилл Попов эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями после матча.
– Очень разочарованы. Было тяжело играть, соперник был очень кусачим, и нам мало что удавалось. Поэтому мы очень разочарованы сегодняшним результатом.
– Насколько сегодня сложно было играть против команды, которая почти весь матч провела в обороне?
– Команда забила гол, отрабатывала в защите. К сожалению, нам сегодня не удалось что-нибудь сделать для того, чтобы выиграть и забить гол.
– Что не хватило «Черноморцу» для того, чтобы получить положительный результат?
– Много аспектов, в том числе желания нужно было больше приложить. Из-за этого эта игра у нас не удалась.
Одесский «Черноморец» остается на 15 месте в УПЛ, имея 15 очков. «Ингулец» продолжает оставаться на 16-й позиции, по дополнительным показателям уступая «морякам».
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