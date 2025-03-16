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Чемпионат Италии
Аталанта
16.03.2025 21:45 - : -
Интер Милан
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Италия
16 марта 2025, 04:21 | Обновлено 16 марта 2025, 04:23
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0

Аталанта – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 16 марта в 21:45 по Киеву

16 марта 2025, 04:21 | Обновлено 16 марта 2025, 04:23
35
0
Аталанта – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
ФК Интер Милан

16 марта на «Атлети Адзурри д’Италия» пройдет матч 29-го тура Серии А Италии, в котором «Аталанта» встретится с «Интером». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Аталанта

Команда в прошлом сезоне смогла после недолгого спада отвоевать себе позицию на внутренней арене. Они прошлой весной закончили на четвертой позиции в Серии А. Более того, прибавили к этому и настоящий триумф, в виде победы в Лиге Европы. В нынешнем цикле все начиналось неплохо, на пике даже выходили на лидирующую позицию в Кальчо и уверенно вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

Но в первом же поединке 2025-го года, в Суперкубке, Аталанта проиграла. И дальше были в основном неудачи, пусть и периодически сменяемые победами, даже разгромными. До конца зимы Ретеги и компания вылетели из кубка (0:1 дома с Болоньей) и Лиги чемпионов (дважды уступили Брюгге), а в Серии А остались за спиной у Наполи с как раз Интером, хотя и те тоже были далеко не идеальны. В прошлом туре с Ювентусом наконец-то приятно удивили, разгромив конкурента.

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Интер

Клуб в прошлом сезоне был очень близко к идеалу, по крайней мере, на внутренней арене. Сейчас вроде бы состав сохранили, и даже получили несколько неплохих новичков. Но сейчас уже нет былого доминирования в Серии А. Более того, впервые при Симоне Индзаги, уступили в Суперкубке, оставшись без привычного трофея.

Впрочем, у Мхитаряна и компании есть шансы даже взять требл. Но конец сезоне пройдет по крайне напряженному и тяжелому расписанию. В Лиге чемпионов итальянцы с Фейеноордом уверенно победили. В апреле еще будет два полуфинала кубка, с Миланом, что при всех проблемах хорош в этом сезоне именно в дерби. Но при этом в Серии А пытаются сохранить титул. В том числе выграли в прошлом туре у Монцы.

Статистика личных встреч

2:0 в январе стали седьмой кряду победой миланского гранда над соседом. А не проигрывает они с 2018-го года.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару досточно равной. Но чемпион более стабильной - ждем, что они выиграют, но с форой 0 (коэффициент - 1,95).

Прогноз Sport.ua
Аталанта
16 марта 2025 -
21:45
Интер Милан
Фора Интера (0) 1.95 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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