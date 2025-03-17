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17 марта 2025, 00:59 | Обновлено 17 марта 2025, 01:07
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Аталанта – Интер – 0:2. За что удалили Гасперини? Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 29-го тура Серии A

17 марта 2025, 00:59 | Обновлено 17 марта 2025, 01:07
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0
Аталанта – Интер – 0:2. За что удалили Гасперини? Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 марта Интер одержал важную победу в матче 29-го тура Серии A, обыграв Аталанту со счетом 2:0.

Первая половина игры у Бергамо прошла без забитых голов. Счет был открыт на 54-й минуте – Карлос Аугусто вывел «Интер» вперед.

На 81-й минуте у Аталанты был удален хавбек Эдерсон за неспортивное поведение.

В конце матча хозяева попытались отыграться, но пропустили еще раз. Лаутаро Мартинес удвоил преимущество миланцев на 87-й минуте.

На 88-й минуте главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини был удален за споры с арбитром.

На 90+5-й минуте защитник «Интера» Алессандро Бастони увидел перед собой вторую желтую карточку и покинул поле.

Серия A. 29-й тур, 16 марта

Аталанта – Интер – 0:2

Голы: Карлос Аугусто, 54, Лаутаро Мартинес, 87

Удаления, Эдерсон, 81, Гасперини, 88 – Бастони, 90+5

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +5
Алессандро Бастони (Интер Милан) получает красную карточку.
88’
Джан Пьеро Гасперини (Аталанта) получает красную карточку.
87’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
81’
Эдерсон (Аталанта) получает красную карточку.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Аугусто (Интер Милан).
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Серия A Аталанта Интер Милан чемпионат Италии по футболу удаление (красная карточка) Джан Пьеро Гасперини Лаутаро Мартинес Алессандро Бастони Аталанта - Интер Эдерсон дос Сантос Карлос Аугусто видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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