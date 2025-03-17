Вечером 16 марта Интер одержал важную победу в матче 29-го тура Серии A, обыграв Аталанту со счетом 2:0.

Первая половина игры у Бергамо прошла без забитых голов. Счет был открыт на 54-й минуте – Карлос Аугусто вывел «Интер» вперед.

На 81-й минуте у Аталанты был удален хавбек Эдерсон за неспортивное поведение.

В конце матча хозяева попытались отыграться, но пропустили еще раз. Лаутаро Мартинес удвоил преимущество миланцев на 87-й минуте.

На 88-й минуте главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини был удален за споры с арбитром.

На 90+5-й минуте защитник «Интера» Алессандро Бастони увидел перед собой вторую желтую карточку и покинул поле.

Серия A. 29-й тур, 16 марта

Аталанта – Интер – 0:2

Голы: Карлос Аугусто, 54, Лаутаро Мартинес, 87

Удаления, Эдерсон, 81, Гасперини, 88 – Бастони, 90+5

Видео голов и обзор матча