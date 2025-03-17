Аталанта – Интер – 0:2. За что удалили Гасперини? Видео голов и обзор матча
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Вечером 16 марта Интер одержал важную победу в матче 29-го тура Серии A, обыграв Аталанту со счетом 2:0.
Первая половина игры у Бергамо прошла без забитых голов. Счет был открыт на 54-й минуте – Карлос Аугусто вывел «Интер» вперед.
На 81-й минуте у Аталанты был удален хавбек Эдерсон за неспортивное поведение.
В конце матча хозяева попытались отыграться, но пропустили еще раз. Лаутаро Мартинес удвоил преимущество миланцев на 87-й минуте.
На 88-й минуте главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини был удален за споры с арбитром.
На 90+5-й минуте защитник «Интера» Алессандро Бастони увидел перед собой вторую желтую карточку и покинул поле.
Серия A. 29-й тур, 16 марта
Аталанта – Интер – 0:2
Голы: Карлос Аугусто, 54, Лаутаро Мартинес, 87
Удаления, Эдерсон, 81, Гасперини, 88 – Бастони, 90+5
Видео голов и обзор матча
События матча
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