В Металлисте 1925 объяснили подписание Билодид. Она будет играть?

Генеральный директор «Металлиста 1925» Антон Иванов рассказал о подписании контракта Дарьи Билодид с женской командой харьковского клуба.

– Господин Антон, расскажите, как вам удалось привлечь в ряды «Металлиста 1925» призер Олимпиады Дарью Билодид?

– У нас с ней уже давно тесные взаимоотношения. Дарья уже почти год является послом «Металлиста 1925», а сейчас мы решили вывести наше сотрудничество на новый уровень.

– Когда можно ожидать дебют Билодид в футболке «Металлиста 1925»?

– Трудно сказать. Сначала мы попытаемся соединить ее график с женской командой «Металлиста 1925», проведем несколько тренировок, а дальше будем смотреть. Надеемся, что в весенней части Дарья сыграет за «Металлист 1925».

– А не раздумывали над подписанием других известных спортсменок, например, Магучих, сестер Музычук или Харлан, или даже создать отдельную команду из праймовых спортсменов не из мира футбола?

– Билодид – это наша первая проба пера, ведь у нас тесные взаимоотношения с Дарьей. Мы хотим развивать профессиональную женскую команду, чтобы она показывала лучшие результаты в Украине и представляла нашу страну в еврокубках. Поэтому сотрудничество с Дарьей – это более медийная история, чтобы привлечь внимание к женскому футболу.

Это также ментальный момент. Чтобы она рассказала нашим футболисткам о своих спортивных достижениях и успехах и этим мотивировала девушек на победы. Все же не хочется превращать профессиональный футбол в массовую медийную историю. Поэтому на этом этапе Дарьи нам будет более чем достаточно, – сказал Иванов.