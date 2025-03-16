Гризманн покинет Атлетико и может стать партнером украинца в команде MLS
Антуан по семейным причинам близок к переходу в Лос-Анджелес, где играет Смоляков
33-летний известный французский форвард мадридского Атлетико Антуан Гризманн по «семейным причинам» может стать игроком американского клуба Лос-Анджелес.
Такую информацию предоставило издание Relevo. Источник отмечает, что переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии.
Атлетико не будет пытаться удержать Антуана. Между игроком и руководством матрасников всегда были теплые отношение и в Атлетико ценят вклад Гризманна.
За Лос-Анджелес выступает украинский защитник Артем Смоляков, которые зимой перебрался в MLS из Полесья. В Л-А также играют экс-партнеры Гризманна по сборной Франции – Уго Льорис и Оливье Жиру.
Контракт Гризманна с Атлетико рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне на счету француза 41 матч, 16 голов и 7 ассистов.
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