33-летний известный французский форвард мадридского Атлетико Антуан Гризманн по «семейным причинам» может стать игроком американского клуба Лос-Анджелес.

Такую информацию предоставило издание Relevo. Источник отмечает, что переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии.

Атлетико не будет пытаться удержать Антуана. Между игроком и руководством матрасников всегда были теплые отношение и в Атлетико ценят вклад Гризманна.

За Лос-Анджелес выступает украинский защитник Артем Смоляков, которые зимой перебрался в MLS из Полесья. В Л-А также играют экс-партнеры Гризманна по сборной Франции – Уго Льорис и Оливье Жиру.

Контракт Гризманна с Атлетико рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне на счету француза 41 матч, 16 голов и 7 ассистов.