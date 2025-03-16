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Испания
16 марта 2025, 18:07 | Обновлено 16 марта 2025, 18:08
883
2

Гризманн покинет Атлетико и может стать партнером украинца в команде MLS

Антуан по семейным причинам близок к переходу в Лос-Анджелес, где играет Смоляков

16 марта 2025, 18:07 | Обновлено 16 марта 2025, 18:08
883
2
Гризманн покинет Атлетико и может стать партнером украинца в команде MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

33-летний известный французский форвард мадридского Атлетико Антуан Гризманн по «семейным причинам» может стать игроком американского клуба Лос-Анджелес.

Такую информацию предоставило издание Relevo. Источник отмечает, что переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии.

Атлетико не будет пытаться удержать Антуана. Между игроком и руководством матрасников всегда были теплые отношение и в Атлетико ценят вклад Гризманна.

За Лос-Анджелес выступает украинский защитник Артем Смоляков, которые зимой перебрался в MLS из Полесья. В Л-А также играют экс-партнеры Гризманна по сборной Франции – Уго Льорис и Оливье Жиру.

Контракт Гризманна с Атлетико рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне на счету француза 41 матч, 16 голов и 7 ассистов.

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Антуан Гризманн Лос-Анджелес (MLS) Атлетико Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги Артем Смоляков
Даниил Агарков Источник: Relevo
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Artem_Ponomar
щось останнім часом топові футболісти почали швидше кидати високий рівень, не знаю чим це обумовлено
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Dysear
ще рано йому в МЛС догравати, один з лідерів АТМ на даний момент. Має хоча б якийсь трофей в Іспанії взяти спершу чим піти на пенсію
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