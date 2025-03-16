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Чемпионат Англии
Арсенал
16.03.2025 15:30 – FT 1 : 0
Челси
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Англия
16 марта 2025, 18:17 |
1277
0

Арсенал – Челси – 1:0. Забитый мяч с углового. Видео голов и обзор матча

16 марта прошел поединок 29-го тура АПЛ

16 марта 2025, 18:17 |
1277
0
Арсенал – Челси – 1:0. Забитый мяч с углового. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 16 марта, прошел матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Арсенал» и «Челси».

Игра состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Единственным забитым мячом во встрече на 20-й минуте после подачи углового отличился Микель Мерино.

Английская Премьер-лига 2024/25. 29-й тур, 16 марта

Арсенал – Челси – 1:0

Голы: Мерино, 20

Видеообзор матча:

Видеотрансляция матча:

Арсенал – Челси
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Трансляция матча В эфире

События матча

20’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Арсенал).
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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