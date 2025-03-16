Арсенал – Челси – 1:0. Забитый мяч с углового. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 16 марта, прошел матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Арсенал» и «Челси».

Игра состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

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Единственным забитым мячом во встрече на 20-й минуте после подачи углового отличился Микель Мерино.

Английская Премьер-лига 2024/25. 29-й тур, 16 марта

Арсенал – Челси – 1:0

Голы: Мерино, 20

Видеообзор матча:

Видеотрансляция матча: