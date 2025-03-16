Англия16 марта 2025, 18:17 |
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Арсенал – Челси – 1:0. Забитый мяч с углового. Видео голов и обзор матча
16 марта прошел поединок 29-го тура АПЛ
16 марта 2025, 18:17 |
1277
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В воскресенье, 16 марта, прошел матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Арсенал» и «Челси».
Игра состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Единственным забитым мячом во встрече на 20-й минуте после подачи углового отличился Микель Мерино.
Английская Премьер-лига 2024/25. 29-й тур, 16 марта
Арсенал – Челси – 1:0
Голы: Мерино, 20
Видеообзор матча:
Видеотрансляция матча:
Арсенал – ЧелсиСмотреть трансляцию
События матча
20’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Арсенал).
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