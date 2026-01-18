Сыграет ли Миколенко? Стали известны составы на матч Астон Вилла – Эвертон

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в стартовом составе «Эвертона» на матч 22-го тура АПЛ против «Астон Виллы».

Игра состоится на арене «Вилла Парк» в Бирмингеме и начнется в 18:30 по киевскому времени.

На счету Виталия Миколенко в этом сезоне 21 матч в составе «Эвертона», но ни одного результативного действия. Последние 17 матчей своей команды в АПЛ он начинал в старте.

Стартовые составы на матч Астон Вилла – Эвертон: