ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико продлил контракт с сыном Диего Симеоне

23-летний нападающий Джулиано Симеоне официально подписал новый контракт с мадридским «Атлетико».

Сын легендарного наставника «матрасников» договорился с клубом о продлении соглашения до лета 2030 года.

Джулиано является воспитанником мадридского клуба. Свой дебют за основную команду он совершил в апреле 2022 года в матче Ла Лиги против «Гранады» (0:0).

Всего в составе «Атлетико» Симеоне провел 78 матчей, в которых отметился восемью голами и 16 результативными передачами.