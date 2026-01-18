Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико продлил контракт с сыном Диего Симеоне
Испания
18 января 2026, 16:58 | Обновлено 18 января 2026, 17:01
Джулиано Симеоне продолжит защищать цвета мадридцев

Getty Images/Global Images Ukraine. Джулиано Сімеоне

23-летний нападающий Джулиано Симеоне официально подписал новый контракт с мадридским «Атлетико».

Сын легендарного наставника «матрасников» договорился с клубом о продлении соглашения до лета 2030 года.

Джулиано является воспитанником мадридского клуба. Свой дебют за основную команду он совершил в апреле 2022 года в матче Ла Лиги против «Гранады» (0:0).

Всего в составе «Атлетико» Симеоне провел 78 матчей, в которых отметился восемью голами и 16 результативными передачами.

Атлетико Мадрид продление контракта Джулиано Симеоне чемпионат Испании по футболу Ла Лига Диего Симеоне
Андрей Витренко Источник: ФК Атлетико Мадрид
