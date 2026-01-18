ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико продлил контракт с сыном Диего Симеоне
Джулиано Симеоне продолжит защищать цвета мадридцев
23-летний нападающий Джулиано Симеоне официально подписал новый контракт с мадридским «Атлетико».
Сын легендарного наставника «матрасников» договорился с клубом о продлении соглашения до лета 2030 года.
Джулиано является воспитанником мадридского клуба. Свой дебют за основную команду он совершил в апреле 2022 года в матче Ла Лиги против «Гранады» (0:0).
Всего в составе «Атлетико» Симеоне провел 78 матчей, в которых отметился восемью голами и 16 результативными передачами.
Here to stay ❤️🤍— Atlético de Madrid (@atletienglish) January 15, 2026
Giuliano signs contract extension until 2030 ✍️
ℹ️ https://t.co/V5RJymLsWj pic.twitter.com/eBaoIoX7Yz
