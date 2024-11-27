ВИДЕО. Артем Беседин побывал в клубе для взрослых. Ищет новую команду

Экс-нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин наслаждается отпуском в компании жены – певицы Радмилы Карафетовой.

Напомним, что 28-летний футболист покинул «Ордабасы» – клуб чемпионата Казахстана, проведя там 1,5 года.

Сейчас Артем вместе с женой отправились в романтическое путешествие – одной из остановок стал Париж, где пара провела несколько дней.

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Радмила Карафетова на своей странице в Instagram опубликовала несколько фрагментов этой поездки: видео с номера с видом Эйфелеву башню и посещение клуба для взрослых Мулен Руж – знаменитое классическое парижское кабаре, которое является достопримечательностью столицы Франции.

Напомним, что сейчас Артем Беседин находится в поиске нового клуба и открыт для предложений.