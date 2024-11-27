26 ноября, за день до игры с ПСВ, футболисты Шахтера провели тренировку на поле арены Филипс Стадион (PSV Stadion) в Эйндховене, где пройдет противостояние чемпионов Украины и Нидерландов.

Стартовые 15 минут занятия донецкой команды были открыты для представителей медиа, как это предусматривает регламент УЕФА. Журналисты имели возможность наблюдать за началом тренировки подопечных Марино Пушича, которое включало разминку и упражнения с мячом.

В общей сложности сессия длилась около часа, оранжево-черные поработали над удержанием мяча, коротким и средним пасом и ударами по воротам, а в завершение провели мини-игру на ограниченном участке поля.

Матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА ПСВ – «Шахтер» состоится в среду, 27 ноября, в Эйндховене на арене «Филипс Стадион» (PSV Stadion). Начало игры – в 22:00 по Киеву.

ВИДЕО. Шахтер провел тренировку накануне матча Лиги чемпионов с ПСВ