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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 01:59 | Обновлено 27 ноября 2024, 02:16
12
0

ВИДЕО. Шахтер провел тренировку накануне матча Лиги чемпионов с ПСВ

Оранжево-черные готовятся к матчу 5-го тура ЛЧ в Эйндховене

27 ноября 2024, 01:59 | Обновлено 27 ноября 2024, 02:16
12
0
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку накануне матча Лиги чемпионов с ПСВ
ФК Шахтер Донецк

26 ноября, за день до игры с ПСВ, футболисты Шахтера провели тренировку на поле арены Филипс Стадион (PSV Stadion) в Эйндховене, где пройдет противостояние чемпионов Украины и Нидерландов.

Стартовые 15 минут занятия донецкой команды были открыты для представителей медиа, как это предусматривает регламент УЕФА. Журналисты имели возможность наблюдать за началом тренировки подопечных Марино Пушича, которое включало разминку и упражнения с мячом.

В общей сложности сессия длилась около часа, оранжево-черные поработали над удержанием мяча, коротким и средним пасом и ударами по воротам, а в завершение провели мини-игру на ограниченном участке поля.

Матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА ПСВ – «Шахтер» состоится в среду, 27 ноября, в Эйндховене на арене «Филипс Стадион» (PSV Stadion). Начало игры – в 22:00 по Киеву.

ВИДЕО. Шахтер провел тренировку накануне матча Лиги чемпионов с ПСВ

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Шахтер Донецк ПСВ Лига чемпионов ПСВ - Шахтер видео тренировка Марино Пушич
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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