ВИДЕО. Шахтер провел тренировку накануне матча Лиги чемпионов с ПСВ
Оранжево-черные готовятся к матчу 5-го тура ЛЧ в Эйндховене
26 ноября, за день до игры с ПСВ, футболисты Шахтера провели тренировку на поле арены Филипс Стадион (PSV Stadion) в Эйндховене, где пройдет противостояние чемпионов Украины и Нидерландов.
Стартовые 15 минут занятия донецкой команды были открыты для представителей медиа, как это предусматривает регламент УЕФА. Журналисты имели возможность наблюдать за началом тренировки подопечных Марино Пушича, которое включало разминку и упражнения с мячом.
В общей сложности сессия длилась около часа, оранжево-черные поработали над удержанием мяча, коротким и средним пасом и ударами по воротам, а в завершение провели мини-игру на ограниченном участке поля.
Матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА ПСВ – «Шахтер» состоится в среду, 27 ноября, в Эйндховене на арене «Филипс Стадион» (PSV Stadion). Начало игры – в 22:00 по Киеву.
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку накануне матча Лиги чемпионов с ПСВ
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