ПУШИЧ: «Будем стараться атаковать. Матч с ПСВ – большой вызов для нас»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию перед матчем 5-го тура Лиги чемпионов с нидерландским ПСВ, который пройдет 27 ноября в 22:00 в Эйндховене.

– Перед пресс-конференцией в интервью нидерландскому De Telegraaf вы говорили о «Ливерпуле» и зимнем перерыве. Можете ли вы объяснить, что означают ваши слова? Вы хотите покинуть Шахтер?

– Нет, дело не в этом, речь шла о возможностях, которые были прошлым летом, возможности покинуть клуб и перейти в другой, одним из которых был «Ливерпуль». Но я объяснил, почему этого не сделал. У меня контракт с «Шахтером» на полтора года и намерения оставаться как можно дольше, потому что чувствую ответственность – не только в общем смысле перед клубом, но и особенно перед моими игроками и людьми, которые работают в клубе. Несмотря на все эти трудности и обстоятельства в стране, я не такой человек, который просто так уйдет. Перед нами большое будущее, а в футболе ты никогда не знаешь, что будет, потому что мир очень непредсказуем. Но я намерен оставаться в клубе как можно дольше.

– Впечатляет статистика ПСВ в этом сезоне – много забитых мячей…

– Да, отличная команда.

– Можете ли вы назвать ПСВ вашим наиболее атакующим соперником этого сезона и как будете останавливать его?

– Атакуя его, как говорил Йохан Кройф. Это лучшая стратегия. Конечно, если оппонент будет играть лучше, будет больше владеть мячом или отодвинет нас обратно, тогда нам придется защищаться. Это не мой стиль, но даже если это произойдет, ты должен быть организован. Это вызов для нас, потому что сейчас во внутреннем чемпионате мы – команда, которая всегда на сто процентов берет на себя инициативу, забивает больше голов, создает больше возможностей и больше времени находится на чужой половине поля.

И когда играешь с таким соперником в Лиге чемпионов, ты знаешь, что тебе иногда придется тоже быть на своей половине. И должен сказать, что мы показываем в больших матчах, что способны и на это. Это не наш стиль, а если нужно, мы должны так играть. Но лучший способ обороны, как я уже говорил, это перехватить инициативу и атаковать, владеть мячом. Кажется, так говорил Иоганн Кройф, самый умный тренер всех времен. И он на 100 процентов прав. Мы будем стараться так действовать. Получится ли у нас? Я не знаю, посмотрим завтра.

– Интересно узнать ваше мнение о мексиканском нападающем ПСВ Ирвинге Лосано.

– Отличный игрок с великолепной карьерой. Он забил много голов. Вингер, отличающийся от, например, Ноа Ланга или Бакайоко, очень решителен, очень быстр, пользуется пространством, умеет забивать. Футболист, против которого очень тяжело играть. Я не знаю, будет ли он играть завтра, посмотрим, но это фантастический футболист. Как и Сантьяго Хименес. Прекрасный нападающий.