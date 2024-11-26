КРЫСЬКИВ: «Цель Шахтера – попасть в число 24 лучших команд Лиги чемпионов»

Полузащитник «Шахтера» Дмитрий Криськив ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед матчем 5-го тура Лиги чемпионов с нидерландским ПСВ, который пройдет 27 ноября в 22:00 в Эйндховене.

– Во внутреннем чемпионате ПСВ уверенно занимает первое место в турнирной таблице. Если смотреть именно со стороны Лиги чемпионов, как вы оцениваете этого оппонента и на какие их сильные качества могли бы обратить внимание?

– Да, мы хорошо знакомы с этой командой, очень тщательно готовимся, видим, что ПСВ показывает отличную игру не только в чемпионате, но и в Лиге чемпионов. Думаю, сначала нам следует разобрать их слабые стороны, а дальше сфокусироваться на своих сильных качествах. И если нам удастся показать лучшие качества и идеальную игру, мы сможем рассчитывать на положительный результат в этом матче.

- Следите ли вы за турнирной таблицей Лиги чемпионов? И исходя из этого, какая у вас цель на матч с ПСВ – играть на победу или хватит ничьей?

– Конечно, следим за турнирной таблицей. Мы очень рады, что одержали в прошлом туре эту победу и поднялись выше. У нас действительно есть цель попасть в число 24 лучших команд Лиги чемпионов, так что будем готовиться от игры к игре и надеемся, что у нас получится это сделать.

– После последней разгромной победы в чемпионате Украины, какие сейчас настроение и атмосфера в команде?

– Настроение в команде, как и всегда, хорошее: мы очень рады, что одержали победу во внутреннем чемпионате, она нам только придаст уверенности и сил. Мы разберем наши плохие моменты в игре, запомним удачные моменты, и надеемся, что сможем перенести такую ​​хорошую победу и на Лигу чемпионов.

– Сейчас у игроков «Шахтера» очень напряженный график – матчи Лиги чемпионов, УПЛ и сборной. Как восстанавливаете физические кондиции?

– Тренерский штаб входит в наше положение, потому что действительно не очень легко играть на третий-четвертый день, вносит коррективы в подготовительный период, в тренировочный процесс и дает нам время на восстановление. И мы можем восстановиться в этот короткий период между играми, ведь нам дают достаточно времени, чтобы мы смогли выкладываться по полной в каждом следующем поединке.