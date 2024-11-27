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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 10:05 | Обновлено 27 ноября 2024, 10:51
59
0

Аль-Садд – Аль-Хиляль – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Лиги Чемпионов Азии

27 ноября 2024, 10:05 | Обновлено 27 ноября 2024, 10:51
59
0
Аль-Садд – Аль-Хиляль – 1:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

26 ноября в Лиге Чемпионов Азии состоялся матч между «Аль-Саддом» и «Аль-Хиляль».

Ничья 1:1 позволила «Аль-Хилялю» за три тура до завершения группового этапа гарантировать себе место в 1/8 финала турнира.

Лига Чемпионов Азии. 5 тур. 26 ноября

«Аль-Садд» – «Аль-Хиляль» – 1:1

Голы: Отавио, 71 – Аль Болеахи, 10

Видеообзор матча:

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Аль-Садд Аль-Хиляль Лига чемпионов Азии видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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