Аль-Садд – Аль-Хиляль – 1:1. Видео голов и обзор матча

26 ноября в Лиге Чемпионов Азии состоялся матч между «Аль-Саддом» и «Аль-Хиляль».

Ничья 1:1 позволила «Аль-Хилялю» за три тура до завершения группового этапа гарантировать себе место в 1/8 финала турнира.

Лига Чемпионов Азии. 5 тур. 26 ноября

«Аль-Садд» – «Аль-Хиляль» – 1:1

Голы: Отавио, 71 – Аль Болеахи, 10

Видеообзор матча: