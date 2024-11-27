Лига чемпионов27 ноября 2024, 10:05 | Обновлено 27 ноября 2024, 10:51
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Аль-Садд – Аль-Хиляль – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Лиги Чемпионов Азии
27 ноября 2024, 10:05 | Обновлено 27 ноября 2024, 10:51
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26 ноября в Лиге Чемпионов Азии состоялся матч между «Аль-Саддом» и «Аль-Хиляль».
Ничья 1:1 позволила «Аль-Хилялю» за три тура до завершения группового этапа гарантировать себе место в 1/8 финала турнира.
Лига Чемпионов Азии. 5 тур. 26 ноября
«Аль-Садд» – «Аль-Хиляль» – 1:1
Голы: Отавио, 71 – Аль Болеахи, 10
Видеообзор матча:
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