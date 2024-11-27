Экс-футболист Манчестер Сити стал кандидатом в президенты Грузии

53-летний бывший грузинский профессиональный футболист Михаил Кавелашвили стал кандидатом на пост президента Грузии и уже в декабре может сменить на должности нынешнюю главу государства 72-летнюю Саломе Зурабишвили.

О выдвижении Кавелашвили на высший государственный пост объявил основатель правящей в стране партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

«Михаил Кавелашвили не нуждается в особом представлении публике. В течение многих лет, как успешный футболист, он защищал честь Грузии. Миша был опытным членом сборной Грузии по футболу. Он является многократным чемпионом нескольких стран. Его футбольная карьера связана с тбилисским «Динамо», владикавказской «Аланией», «Манчестер Сити», ведущими швейцарскими футбольными клубами. Он по своей природе, если хотите, по своему габитусу – лучшее воплощение грузинского мужчины. Он замечательный муж и отец четверых детей», – сказал Иванишвили.

Очередные выборы президента Грузии пройдут 14 декабря.

Нового главу грузинского государства впервые будут избирать не при помощи прямого народного голосования, а через коллегию выборщиков, которая предоставит президенту полномочия сроком на пять лет.

В состав коллегии выборщиков, состоящей из 300 членов, входят: все члены Парламента Грузии (150 депутатов), все члены Верховного Совета Абхазии (20 депутатов), все члены Верховного Совета Аджарии (21 депутат) и 109 членов от муниципальных советов.

Для избрания президента необходимо 2/3 голосов коллегии, то есть 200 голосов. В случае, если ни один из кандидатов не наберет 200 голосов, будет проведен второй тур, в котором примут участие два кандидата с лучшими результатами. Президентом станет тот, кто наберет наибольшее количество голосов.

В конце октября в Грузии состоялись парламентские выборы, победу на которых, по данным властей, одержала «Грузинская мечта». Оппозиционные партии с результатами не согласились, как и президент страны Зурабишвили, однако их протесты ни к чему не привели.

Михаил Кавелашвили с 1987 по 2006 годы играл в футбол на профессиональном уровне на позиции центрального нападающего. Он выступал за грузинские и швейцарские команды, а также за российскую «Аланию» и английский «Манчестер Сити». В стане «горожан» Кавелашвили отыграл три года – с 1996-го по 1999-й – и провел 29 поединков, в которых забил 3 мяча. Является шестикратным чемпионом Грузии, а также чемпионом россии и Швейцарии.