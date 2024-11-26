26 ноября проходит матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бавария и ПСЖ.

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Коллективы играют на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 30-й минуте счет открыл центрбек хозяев Ким Мин Джэ. Он поразил ворота российского голкипера Матвея Сафонова, который допустил ошибку при выходе.

После первого тайма счет 1:0 в пользу Баварии.

❗️ ВИДЕО. Ошибка россиянина. Бавария забила ПСЖ в суперматче Лиги чемпионов