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Лига чемпионов
26 ноября 2024, 22:51 | Обновлено 26 ноября 2024, 23:13
1124
0

ВИДЕО. Ошибка россиянина. Бавария забила ПСЖ в суперматче Лиги чемпионов

Ким Мин Джэ поразил ворота Матвея Сафонова на 38-й минуте

26 ноября 2024, 22:51 | Обновлено 26 ноября 2024, 23:13
1124
0
ВИДЕО. Ошибка россиянина. Бавария забила ПСЖ в суперматче Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

26 ноября проходит матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бавария и ПСЖ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На 30-й минуте счет открыл центрбек хозяев Ким Мин Джэ. Он поразил ворота российского голкипера Матвея Сафонова, который допустил ошибку при выходе.

После первого тайма счет 1:0 в пользу Баварии.

❗️ ВИДЕО. Ошибка россиянина. Бавария забила ПСЖ в суперматче Лиги чемпионов

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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