Лига чемпионов26 ноября 2024, 22:51 | Обновлено 26 ноября 2024, 23:13
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ВИДЕО. Ошибка россиянина. Бавария забила ПСЖ в суперматче Лиги чемпионов
Ким Мин Джэ поразил ворота Матвея Сафонова на 38-й минуте
26 ноября 2024, 22:51 | Обновлено 26 ноября 2024, 23:13
1124
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26 ноября проходит матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Бавария и ПСЖ.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Коллективы играют на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
На 30-й минуте счет открыл центрбек хозяев Ким Мин Джэ. Он поразил ворота российского голкипера Матвея Сафонова, который допустил ошибку при выходе.
После первого тайма счет 1:0 в пользу Баварии.
❗️ ВИДЕО. Ошибка россиянина. Бавария забила ПСЖ в суперматче Лиги чемпионов
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