ФЛИК: «Мне не хватило жажды игроков забить побольше мячей»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги матча против французского «Бреста» в пятом туре Лиги чемпионов (5:0).

«Мы вернулись с очень важной победой, и я доволен как игрой, так и результатом. Педри сегодня провел фантастический матч. Он сыграл важную роль в нашем контроле над игрой, он просто выдающийся игрок с мячом.

Вижу ли я нас в восьмерке лучших? Это наша цель, конечно. То, где мы сейчас находимся, очень важно, но мы знаем, что у нас впереди есть несколько встреч, где нам нужно хорошо сыграть. Например в Дортмунде, где, как мы знаем, соперник силен, но нам нужно показать, что мы хороши и там.

Когда ввели новый формат Лиги чемпионов, нашей целью было попасть в восьмерку лучших, потому что тогда в начале года у нас будет пара свободных недель, когда мы сможем тренироваться вместо того, чтобы играть, и это поможет нам на протяжении всего сезона.

Прессинг – наш стиль, даже на 91-й минуте. Выигрываем, когда прессингуем высоко, так как до ворот соперника недалеко. Сегодня не все было идеально, но это был действительно хороший шаг вперед в правильном направлении после того матча в Виго. Мне немного не хватило жажды игроков забить побольше голов, но от результата мне приятно.

Меня волнует только моя команда. Меня не волнуют другие клубы и то, как у них идут дела. У меня много дел, и это не моя работа – заботиться о том, как идут дела у других клубов. На данный момент мы находимся в хорошей ситуации, но нам еще три матча предстоит сыграть», – сказал Флик.