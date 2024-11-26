Дубль Левандовски. Барселона завершила сказку Бреста в Лиге чемпионов
Игра завершилась со счетом 3:0, еще один мяч для каталонцев забил Дани Ольмо
26 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Брест.
Поединок прошел на стадионе Олимпико. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу каталонцев.
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Дубль за сине-гранатовых оформил Роберт Левандовски. Еще один мяч для подопечных Ханса-Дитера Флика забил Дани Ольмо.
Роберт забил 100-й и 101-й гол в главном еврокубком клубном турнире за свою карьеру. Больше только у Лионеля Месси и Криштиану Роналду: 129 и 140 соответственно.
Барселона нанесла Бресту первое поражение в текущем розыгрыше ЛЧ. У каталонцев сейчас 12 очков и второе место в таблице. У французского коллектива 10 пунктов и 9-я строчка.
Лига чемпионов 2024/25. 5-й тур, 26 ноября
Барселона – Брест – 3:0
Голы: Левандовски, 10 (пен.), 90+2, Ольмо, 66
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