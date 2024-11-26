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Лига Чемпионов
Барселона
26.11.2024 22:00 – FT 3 : 0
Брест
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Лига чемпионов
26 ноября 2024, 23:53 | Обновлено 27 ноября 2024, 00:07
374
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Дубль Левандовски. Барселона завершила сказку Бреста в Лиге чемпионов

Игра завершилась со счетом 3:0, еще один мяч для каталонцев забил Дани Ольмо

26 ноября 2024, 23:53 | Обновлено 27 ноября 2024, 00:07
374
1
Дубль Левандовски. Барселона завершила сказку Бреста в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

26 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Брест.

Поединок прошел на стадионе Олимпико. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу каталонцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль за сине-гранатовых оформил Роберт Левандовски. Еще один мяч для подопечных Ханса-Дитера Флика забил Дани Ольмо.

Роберт забил 100-й и 101-й гол в главном еврокубком клубном турнире за свою карьеру. Больше только у Лионеля Месси и Криштиану Роналду: 129 и 140 соответственно.

Барселона нанесла Бресту первое поражение в текущем розыгрыше ЛЧ. У каталонцев сейчас 12 очков и второе место в таблице. У французского коллектива 10 пунктов и 9-я строчка.

Лига чемпионов 2024/25. 5-й тур, 26 ноября

Барселона – Брест – 3:0

Голы: Левандовски, 10 (пен.), 90+2, Ольмо, 66

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Ханс-Дитер Флик Роберт Левандовски Дани Ольмо Лига чемпионов Барселона Брест (Франция)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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NATS
У Бреста  xG - 0,09. Давно я такого не видел.
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