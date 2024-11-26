Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – Брест. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Барселона
26.11.2024 22:00 - : -
Брест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
26 ноября 2024, 01:45 | Обновлено 26 ноября 2024, 02:22
41
0

Барселона – Брест. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 26 ноября в 22:00 по Киеву

26 ноября 2024, 01:45 | Обновлено 26 ноября 2024, 02:22
41
0
Барселона – Брест. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

26 ноября на «Эстади Олимпико» пройдет матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Барселона» встретится с «Брестом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Команда уже несколько лет не могла себя толком проявить. Да, с Хави получилось в 2023-м году взять трофеи, Суперкубок страны и даже Примеру. Но при этом с ним дважды гранд не выходил в плей-офф вообще, а прошлой весной, выиграв в Париже и открыв счет дома, вылетели в итоге от ПСЖ! При Флике получилось прибавить везде. Но при этом сине-гранатовые периодически допускают осечку. Они сумели победить Реал в Мадриде, причем 4:0. Но при этом потом уступили Сосьедаду! Так же и в Лиге чемпионов. Там больше чем клуб взял долгожданный реванш у Баварии, разгромив немцев 4:1, а также забивал по пять голов Янг Бойз и Црвене Звезде. Но при этом они умудрились еще в 1-м туре, быстро оставшись вдесятером после удаления Эрика Гарсии, проиграть 1:2 Монако.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Брест

Клуб был французским представителем той волны футбольных неожиданностей, что прокатились практически по всем топ-странам Европы. Пираты, никогда толком ничего не проявлявшие себя, вдруг запрыгнули на третье место! Сейчас, кстати, подопечные Эрика Руа, как и практически все выскочки 2023/2024, резко сдали, откатившись в нижнюю часть турнирную таблицы Лиги 1. Но есть одно важное исключение: команда отлично дебютировала в Лиге чемпионов. Она потеряла очки только с Байером, закончив с ним вничью, 1:1, ответив на быстрый гол Виртца. Зато французы выжали максимум с поединков против скромных противников - сначала обыграли австрийские Штурм и Ред Булл Зальцбург, а в крайнем туре обыграли на выезде 2:1 в Праге Спарту.

Статистика личных встреч

Французы вообще дебютируют на международной арене. Они приезжали раньше в Барселону разве что с туристическими целями.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что пираты выдадут сенсацию, которой станет даже ничья. Ставим на то, что сине-гранатовые оформят победу при форе -2,0 забитых голов (коэффициент - 1,66).

Прогноз Sport.ua
Барселона
26 ноября 2024 -
22:00
Брест
Фора Барселоны (-2) 1.66 Сделать ставку
По теме:
Паулу Фонсека: «Слован попал в основной раунд – это уже не случайно»
Бавария – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Интер – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Барселона Брест (Франция) Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
Футбол | 25 ноября 2024, 08:53 7
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты
Реал готовит мегатрансфер одного из лучших голеадоров планеты

Гарри Кейн может переехать в Мадрид

Ротань удивил заявлением по Калюжному после матча против Вереса в УПЛ
Футбол | 25 ноября 2024, 07:23 0
Ротань удивил заявлением по Калюжному после матча против Вереса в УПЛ
Ротань удивил заявлением по Калюжному после матча против Вереса в УПЛ

Специалист считает, что нужно быстро переключаться на клубные дела после приезда из сборной

Не особо важен. Защитник Динамо может перейти в Ворсклу
Футбол | 25.11.2024, 13:17
Не особо важен. Защитник Динамо может перейти в Ворсклу
Не особо важен. Защитник Динамо может перейти в Ворсклу
Скандал в УАФ – делегат ассоциации получил взятку. Известна сумма и за что 
Футбол | 25.11.2024, 20:54
Скандал в УАФ – делегат ассоциации получил взятку. Известна сумма и за что 
Скандал в УАФ – делегат ассоциации получил взятку. Известна сумма и за что 
Эмполи - Удинезе - 1:1. По голу в каждом тайме. Видео голов и обзор
Футбол | 26.11.2024, 01:31
Эмполи - Удинезе - 1:1. По голу в каждом тайме. Видео голов и обзор
Эмполи - Удинезе - 1:1. По голу в каждом тайме. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Усик – Фьюри 2: Тайсон дерзко обратился к украинцу перед реваншем 
ФОТО. Усик – Фьюри 2: Тайсон дерзко обратился к украинцу перед реваншем 
24.11.2024, 07:05 1
Бокс
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
24.11.2024, 23:34
Футбол
Экс-звезда Динамо дал совет Реброву по поводу Ярмоленко и Степаненко
Экс-звезда Динамо дал совет Реброву по поводу Ярмоленко и Степаненко
24.11.2024, 15:37
Футбол
ФОТО. Тренер европейского топ-клуба влюбился в украинку и сделал заявление
ФОТО. Тренер европейского топ-клуба влюбился в украинку и сделал заявление
24.11.2024, 05:09 3
Футбол
Два трансфера на 100 млн. Гвардиола хочет всерьез усилить Ман Сити в январе
Два трансфера на 100 млн. Гвардиола хочет всерьез усилить Ман Сити в январе
24.11.2024, 17:43 1
Футбол
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
25.11.2024, 22:23 36
Футбол
Лидер теперь лишь один. Александрия потеряла очки в Ровно
Лидер теперь лишь один. Александрия потеряла очки в Ровно
24.11.2024, 19:06 152
Футбол
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
25.11.2024, 07:48
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем