26 ноября на «Эстади Олимпико» пройдет матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Барселона» встретится с «Брестом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Барселона

Команда уже несколько лет не могла себя толком проявить. Да, с Хави получилось в 2023-м году взять трофеи, Суперкубок страны и даже Примеру. Но при этом с ним дважды гранд не выходил в плей-офф вообще, а прошлой весной, выиграв в Париже и открыв счет дома, вылетели в итоге от ПСЖ! При Флике получилось прибавить везде. Но при этом сине-гранатовые периодически допускают осечку. Они сумели победить Реал в Мадриде, причем 4:0. Но при этом потом уступили Сосьедаду! Так же и в Лиге чемпионов. Там больше чем клуб взял долгожданный реванш у Баварии, разгромив немцев 4:1, а также забивал по пять голов Янг Бойз и Црвене Звезде. Но при этом они умудрились еще в 1-м туре, быстро оставшись вдесятером после удаления Эрика Гарсии, проиграть 1:2 Монако.

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Брест

Клуб был французским представителем той волны футбольных неожиданностей, что прокатились практически по всем топ-странам Европы. Пираты, никогда толком ничего не проявлявшие себя, вдруг запрыгнули на третье место! Сейчас, кстати, подопечные Эрика Руа, как и практически все выскочки 2023/2024, резко сдали, откатившись в нижнюю часть турнирную таблицы Лиги 1. Но есть одно важное исключение: команда отлично дебютировала в Лиге чемпионов. Она потеряла очки только с Байером, закончив с ним вничью, 1:1, ответив на быстрый гол Виртца. Зато французы выжали максимум с поединков против скромных противников - сначала обыграли австрийские Штурм и Ред Булл Зальцбург, а в крайнем туре обыграли на выезде 2:1 в Праге Спарту.

Статистика личных встреч

Французы вообще дебютируют на международной арене. Они приезжали раньше в Барселону разве что с туристическими целями.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что пираты выдадут сенсацию, которой станет даже ничья. Ставим на то, что сине-гранатовые оформят победу при форе -2,0 забитых голов (коэффициент - 1,66).