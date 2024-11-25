Лига чемпионов25 ноября 2024, 19:08 |
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Барселона – Брест. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 26 ноября в 22:00 по Киеву
25 ноября 2024, 19:08 |
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Во вторник, 26 ноября, состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселоной» и «Брестом».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Эстадио Олимпико», который находится в Барселоне.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Барселона – Брест. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона – БрестСмотреть трансляцию
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