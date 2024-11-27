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Лига Чемпионов
Барселона
26.11.2024 22:00 – FT 3 : 0
Брест
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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 01:13 |
178
0

Барселона – Брест – 3:0. 100-й и 101-й для Левандовски в ЛЧ. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25

27 ноября 2024, 01:13 |
178
0
Барселона – Брест – 3:0. 100-й и 101-й для Левандовски в ЛЧ. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

26 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Брест.

Поединок прошел на стадионе Олимпико. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу каталонцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль за сине-гранатовых оформил Роберт Левандовски. Роберт забил 100-й и 101-й гол в главном еврокубком клубном турнире за свою карьеру.

Лига чемпионов 2024/25. 5-й тур, 26 ноября

Барселона (Испания) – Брест (Франция) – 3:0

Голы: Левандовски, 10 (пен.), 90+2, Ольмо, 66

Видеообзор матча:

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Ольмо (Барселона).
10’
ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Левандовски (Барселона).
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Лига чемпионов Барселона Брест (Франция) видео голов и обзор Роберт Левандовски Дани Ольмо пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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