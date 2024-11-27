26 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Брест.

Поединок прошел на стадионе Олимпико. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу каталонцев.

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Дубль за сине-гранатовых оформил Роберт Левандовски. Роберт забил 100-й и 101-й гол в главном еврокубком клубном турнире за свою карьеру.

Лига чемпионов 2024/25. 5-й тур, 26 ноября

Барселона (Испания) – Брест (Франция) – 3:0

Голы: Левандовски, 10 (пен.), 90+2, Ольмо, 66

Видеообзор матча: