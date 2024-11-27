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Лига Чемпионов
Барселона
26.11.2024 22:00 – FT 3 : 0
Брест
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Лига чемпионов
27 ноября 2024, 09:17 |
464
0

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Я счастлив, что нахожусь в компании с Роналду и Месси»

Испанская «Барселона» разгромила соперника в пятом туре Лиги чемпионов

27 ноября 2024, 09:17 |
464
0
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Я счастлив, что нахожусь в компании с Роналду и Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

26 ноября в матче 5-го тура Лиги чемпионов испанская «Барселона» разгромила французский «Брест» со счетом 3:0.

Ханс-Диттер Флик, главный тренер «Барселоны»: «Мы вернулись с важной победой. Я доволен рекордом Роберта, вся команда помогает ему забивать голы. Наша цель – попасть в восьмерку лучших. Если мы сможем этого достичь, то в начале следующего года будем иметь несколько свободных недель.

Мы хорошо прессинговали оппонента. Это помогает нам держать мяч далеко от собственных ворот. Не все было идеально, но этот поединок показал, что мы движемся в правильном направлении. Меня не волнуют дела других команд. Я забочусь о собственных игроках и все, что мне важно сейчас – это следующие игры в Лиге чемпионов».

Роберт Левандовски, форвард «Барселоны»: «Я очень доволен, никогда не верил, что достигну таких показателей в Лиге чемпионов. Сейчас я нахожусь в компании с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Наша цель – побеждать в каждой игре. Моментами мы играли слишком медленно, но благодаря терпению удалось забить».

Дани Ольмо, полузащитник «Барселоны»: «Приятно вернуться в оптимальную форму и выиграть матч перед своими болельщиками. Мы играли очень спокойно, но периодически были проблемы с продвижением мяча. Мы очень рады за то, что Левандовски забил 100 голов в Лиге чемпионов. Наши форварды могут играть на разных позициях, все зависит от задания на матч».

Пау Кубарси, защитник и лучший игрок матча: «Я не ожидал, что выиграю эту награду. Это была тяжелая игра. Нам нужно играть так, как мы играли сегодня до конца сезона».

Лига чемпионов, 5-й тур. 26 ноября

Барселона (Испания) – Брест (Франция) – 3:0

Голы: Левандовски, 10, 90+2, Ольмо, 66

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Ольмо (Барселона).
10’
ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Левандовски (Барселона).
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Лига чемпионов Барселона Брест (Франция) Пау Кубарси Дани Ольмо Роберт Левандовски Ханс-Дитер Флик
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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