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Лига чемпионов
26 ноября 2024, 15:48 | Обновлено 26 ноября 2024, 16:23
482
0

ВИДЕО. Игроки донецкого Шахтера прогулялись по улицам Эйндховена

Украинская команда сыграет с местным «ПСВ» матч 5-го тура Лиги чемпионов

26 ноября 2024, 15:48 | Обновлено 26 ноября 2024, 16:23
482
0
ВИДЕО. Игроки донецкого Шахтера прогулялись по улицам Эйндховена
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий «Шахтер» уже прибыл в Эйндховен, где 27 ноября проведет матч 5-го тура Лиги чемпионов против местного «ПСВ».

Игроки команды в полном составе прогулялись по улицам нидерландского города.

Кстати, донецкий «Шахтер» и ПСВ еще никогда не встречались в официальных матчах.

«Горняки» уже играли с нидерландскими «Фейеноордом», «АЗ» Алкмаром и «Родой».

Что касается клуба из Эйндховена, то он имеет опыт игр с киевским «Динамо». Всего команды встречались 6 раз: дважды победу одерживали динамовцы, трижды – игроки ПСВ, а одна игра завершилась вничью.

Матч между ПСВ и «Шахтером» начнется 27 ноября в 22:00 по киевскому времени.

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Шахтер Донецк ПСВ Лига чемпионов ПСВ - Шахтер
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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