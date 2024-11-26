ВИДЕО. Игроки донецкого Шахтера прогулялись по улицам Эйндховена
Украинская команда сыграет с местным «ПСВ» матч 5-го тура Лиги чемпионов
Донецкий «Шахтер» уже прибыл в Эйндховен, где 27 ноября проведет матч 5-го тура Лиги чемпионов против местного «ПСВ».
Игроки команды в полном составе прогулялись по улицам нидерландского города.
Кстати, донецкий «Шахтер» и ПСВ еще никогда не встречались в официальных матчах.
«Горняки» уже играли с нидерландскими «Фейеноордом», «АЗ» Алкмаром и «Родой».
Что касается клуба из Эйндховена, то он имеет опыт игр с киевским «Динамо». Всего команды встречались 6 раз: дважды победу одерживали динамовцы, трижды – игроки ПСВ, а одна игра завершилась вничью.
Матч между ПСВ и «Шахтером» начнется 27 ноября в 22:00 по киевскому времени.
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