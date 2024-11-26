ВИДЕО. Игроки донецкого Шахтера прогулялись по улицам Эйндховена

Донецкий «Шахтер» уже прибыл в Эйндховен, где 27 ноября проведет матч 5-го тура Лиги чемпионов против местного «ПСВ».

Игроки команды в полном составе прогулялись по улицам нидерландского города.

Кстати, донецкий «Шахтер» и ПСВ еще никогда не встречались в официальных матчах.

«Горняки» уже играли с нидерландскими «Фейеноордом», «АЗ» Алкмаром и «Родой».

Что касается клуба из Эйндховена, то он имеет опыт игр с киевским «Динамо». Всего команды встречались 6 раз: дважды победу одерживали динамовцы, трижды – игроки ПСВ, а одна игра завершилась вничью.

Матч между ПСВ и «Шахтером» начнется 27 ноября в 22:00 по киевскому времени.