ПСВ U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 ноября в 15:00 матч 5-го тура Юношеской лиги УЕФА
27 ноября в 15:00 пройдет матч 5-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами ПСВ U-19 и «Шахтер» U-19.
Игра состоится в PSV Campus de Herdgang в нидерландском городе Эйндховен.
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Шахтер U-19 имеет 9 очков из 12 и занимает 8-е место в турнирной таблице. Нидерландский ПСВ U-19 набрал 2 очка и находится на 30-й позиции.
В 1/16 финала выйдут лучшие 22 команды, к которым в 1/16 финала присоединятся 10 клубов из Пути чемпионов.
ПСВ U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит клубный видеосервис Shakhtar TV.
Анонс матча
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