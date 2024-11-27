27 ноября в 15:00 пройдет матч 5-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами ПСВ U-19 и «Шахтер» U-19.

Игра состоится в PSV Campus de Herdgang в нидерландском городе Эйндховен.

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Шахтер U-19 имеет 9 очков из 12 и занимает 8-е место в турнирной таблице. Нидерландский ПСВ U-19 набрал 2 очка и находится на 30-й позиции.

В 1/16 финала выйдут лучшие 22 команды, к которым в 1/16 финала присоединятся 10 клубов из Пути чемпионов.

ПСВ U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит клубный видеосервис Shakhtar TV.

Анонс матча