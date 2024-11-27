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Юношеская лига УЕФА
ПСВ Эйндховен U19
27.11.2024 15:00 - : -
Шахтер Донецк U19
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27 ноября 2024, 10:23 | Обновлено 27 ноября 2024, 11:09
230
0

ПСВ U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 ноября в 15:00 матч 5-го тура Юношеской лиги УЕФА

27 ноября 2024, 10:23 | Обновлено 27 ноября 2024, 11:09
230
0
ПСВ U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер U-19

27 ноября в 15:00 пройдет матч 5-го тура Юношеской лиги УЕФА между командами ПСВ U-19 и «Шахтер» U-19.

Игра состоится в PSV Campus de Herdgang в нидерландском городе Эйндховен.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер U-19 имеет 9 очков из 12 и занимает 8-е место в турнирной таблице. Нидерландский ПСВ U-19 набрал 2 очка и находится на 30-й позиции.

В 1/16 финала выйдут лучшие 22 команды, к которым в 1/16 финала присоединятся 10 клубов из Пути чемпионов.

ПСВ U-19 – Шахтер U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит клубный видеосервис Shakhtar TV.

📺 Видеотрансляция

Анонс матча

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Алексей Белик Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Юношеская лига УЕФА смотреть онлайн ПСВ - Шахтер ПСВ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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