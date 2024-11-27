Молодежные турниры27 ноября 2024, 18:50 |
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ПСВ U19 – Шахтер U19 – 1:1. Странный пенальти. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Юношеской лиги УЕФА
27 ноября 2024, 18:50 |
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27 ноября в рамках 5-го тура основного этапа Юношеской лиги УЕФА «Шахтер» U-19 встретился с «ПСВ» U-19.
Команды сыграли вничью 1:1. После пенальти ван Дейвена на 55-й минуте «Шахтер» сравняли счет благодаря голу Дрозда на 76-й минуте.
Юношеская лига УЕФА. 5-й тур. 27 ноября
«ПСВ» U-19 – «Шахтер» U-19 – 1:1
Голы: ван Дейвен, 55 – Дрозд, 76
Видеообзор матча:
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