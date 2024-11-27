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27 ноября 2024, 18:50 |
383
0

ПСВ U19 – Шахтер U19 – 1:1. Странный пенальти. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Юношеской лиги УЕФА

27 ноября 2024, 18:50 |
383
0
ПСВ U19 – Шахтер U19 – 1:1. Странный пенальти. Видео голов и обзор
ФК Шахтер U-19

27 ноября в рамках 5-го тура основного этапа Юношеской лиги УЕФА «Шахтер» U-19 встретился с «ПСВ» U-19.

Команды сыграли вничью 1:1. После пенальти ван Дейвена на 55-й минуте «Шахтер» сравняли счет благодаря голу Дрозда на 76-й минуте.

Юношеская лига УЕФА. 5-й тур. 27 ноября

«ПСВ» U-19 – «Шахтер» U-19 – 1:1

Голы: ван Дейвен, 55 – Дрозд, 76

Видеообзор матча:

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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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