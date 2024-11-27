Пришлось перетерпеть. Шахтер U-19 сыграл вничью с ПСВ

Активная фаза основного раунда Юношеской лиги УЕФА для украинских представителей находится в самом разгаре. Команда донецкого «Шахтера» среди футболистов в возрасте до 19 лет идет параллельным курсом со своими «взрослыми» одноклубниками из Лиги чемпионов, однако по состоянию на начало пятого тура международных достигла значительно лучших результатов, уступив лишь бергамаской «Аталанте» (0:3), тогда как «Болонья» (4:3), «Арсенал» (1:0) и «Янг Бойз» (3:2) оказались слабее юных «горняков».

И, по установившейся традиции, в день игры основных составов нидерландского ПСВ и донецкого «Шахтера» на несколько часов раньше свой матч проводили и младшие игроки. Команда Алексея Белика при этом имела очень неплохие шансы досрочно обеспечить себе место в плей-офф, потому что регламент этого турнира является более лояльным и позволяет обойти стадию предварительного раунда 22 лучшим коллективам.

Однако для этого надо было побеждать «селян» на их поле, что, как оказалось, довольно сложно сделать, несмотря на отсутствие побед у команды Винсента Гейлманна до этого. Первый тайм для «Шахтера» можем считать разведывательным, потому что команда Белика отказалась цепляться за мяч и постоянно находилась в обороне с определенными перспективами игры на контратаках, однако не торопилась пользоваться этими возможностями также.

Но и работы у вратаря Баглая надлежащей длительное время не было, кроме того, что иногда надо было играть на перехвате передач с флангов от соперников. Лишь однажды Беренс ударом с левого фланга штрафной в ближний побеспокоил голкипера «горняков», тогда как в остальных ситуациях давление от ПСВ ни к чему не приводило, и постепенно начали удаваться те же быстрые переходы дончанам.

Концептуально игра не претерпела изменений во втором тайме. Соперники продолжали атаковать, «Шахтер» продолжал защищаться, и вроде и особых моментов у хозяев не возникало, но судьба предоставила им отличную возможность открыть счет. Арбитр назначил пенальти за игру рукой футболиста «горняков» в стенке, когда штрафной пробивал Мерьен на 53 минуте, после чего ван Дейвен пробил с отметки в левый угол.

Поскольку команда Гейлманна была заметно голодной к очкам, то ее дальнейшим решением была игра на сохранение счета, что дало возможности дончанам наконец-то хоть немного более свободно подышать и атаковать чужие ворота. Украинский клуб долго не мог ничего качественного создать, но на 76 минуте ошибся вратарь Смоленарс при подаче углового с левого фланга от Сметаны, после чего Дрозд добил мяч в сетку с близкого расстояния. А потом команда Белика продолжила делать то, что ей более-менее удавалось до этого – отбивалась.

В следующем туре донецкий «Шахтер» будет принимать мюнхенскую «Баварию», а ПСВ сыграет в гостях у французского «Бреста».

Юношеская лига УЕФА. Основной этап. 5-й тур.

ПСВ U-19 – «Шахтер» U-19 – 1:1

Голы: ван Дейвен, 55 – Дрозд, 76

Предупреждения: Бавуа, 69, Брессер, 80 – Башмарин, 5, Давиденко, 65, Петрук, 90+5

ПСВ U-19: Смоленарс – Бос, ван Гоген, Брессер, Ваерс (Джонс, 83) – Бавуа (Бассей, 71), Мерьен, ван ден Берг – Беренс (ван де Рит, 60), ван Дейвен, Бахати.

«Шахтер» U-19: Баглай – Огарков, Костюк, Башмарин, Дрозд – Давиденко (Бундаш, 68) – Стрельчук (Петрук, 61), Цуканов, Сметана, Тютюнов (Гарабажий, 89) – Ломага (Калюжный, 61).

Арбитр: Йоонас Яановиц (Эстония).

Стадион: «Де Хердганг» (Эйндховен, Нидерланды).

Удары (в створ): 17 (7) – 4 (3)

Угловые: 6 – 3

Оффсайды: 4 – 3.

ПСВ U-19 – ШАХТЕР U-19. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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