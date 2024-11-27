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Юношеская лига УЕФА
ПСВ Эйндховен U19
27.11.2024 15:00 - : -
Шахтер Донецк U19
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Молодежные турниры
27 ноября 2024, 01:36 | Обновлено 27 ноября 2024, 01:38
24
0

ПСВ U-19 – Шахтер U-19. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура основного этапа Юношеской лиги УЕФА

27 ноября 2024, 01:36 | Обновлено 27 ноября 2024, 01:38
24
0
ПСВ U-19 – Шахтер U-19. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В среду, 27-го листопада, состоится поединок 5-го тура основного этапа Юношеской лиги УЕФА, в котором сразятся нидерландский ПСВ U-19 и донецкий «Шахтер» U-19. Матч пройдет в Эйндховене (Нидерланды), на поле стадиона «Де Хердганг», начало в 15:00.

Команда Алексея Белика продолжает демонстрировать неплохие результаты в текущей еврокубковой кампании и очень близка к тому, чтобы существенно приблизиться к выходу в плей-офф. Следующий соперник этому исключительно предрасполагает – ПСВ в чемпионате провалил старт, но сейчас постепенно набирает обороты, тогда как в Юношеской лиге УЕФА у команды Винсента Хейлманна и вовсе побед нет, хотя две последние встречи «крестьяне» хотя бы свели к ничьей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПСВ U-19 – «Шахтер» U-19, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
ПСВ Эйндховен U19
27 ноября 2024 -
15:00
Шахтер Донецк U19
Победа Шахтера 2.79 Сделать ставку
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Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 текстовая трансляция Юношеская лига УЕФА ПСВ - Шахтер
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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