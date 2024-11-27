ПСВ Эйндховен U19

В среду, 27-го листопада, состоится поединок 5-го тура основного этапа Юношеской лиги УЕФА, в котором сразятся нидерландский ПСВ U-19 и донецкий «Шахтер» U-19. Матч пройдет в Эйндховене (Нидерланды), на поле стадиона «Де Хердганг», начало в 15:00.

Команда Алексея Белика продолжает демонстрировать неплохие результаты в текущей еврокубковой кампании и очень близка к тому, чтобы существенно приблизиться к выходу в плей-офф. Следующий соперник этому исключительно предрасполагает – ПСВ в чемпионате провалил старт, но сейчас постепенно набирает обороты, тогда как в Юношеской лиге УЕФА у команды Винсента Хейлманна и вовсе побед нет, хотя две последние встречи «крестьяне» хотя бы свели к ничьей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ПСВ U-19 – «Шахтер» U-19, за которой можно следить в украинской версии сайта.