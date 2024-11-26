Лига чемпионов26 ноября 2024, 22:15 | Обновлено 26 ноября 2024, 22:59
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Сыграл 25 минут. Стала известна оценка украинца за матч Лиги чемпионов
Слован с Даниилом Игнатенко уступил Милану (2:3)
26 ноября 2024, 22:15 | Обновлено 26 ноября 2024, 22:59
2381
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26 ноября в 19:45 состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов между «Слованом» и «Миланом».
Игра прошла на стадионе «Тегельне поле» в Братиславе.
Поединок закончился со счетом 3:2 в пользу «Милана».
Украинский полузащитник хозяев Даниил Игнатенко появился на поле на 66-й минуте. Через 25 минут полузащитник не отличился результативными действиями. Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в матче в 6.3 балла. Лучшим игроком матча стал форвард «Милана» Тэмми Абрахам, получив оценку 8.3.
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