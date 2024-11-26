Сыграл 25 минут. Стала известна оценка украинца за матч Лиги чемпионов

26 ноября в 19:45 состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов между «Слованом» и «Миланом».

Игра прошла на стадионе «Тегельне поле» в Братиславе.

Поединок закончился со счетом 3:2 в пользу «Милана».

Украинский полузащитник хозяев Даниил Игнатенко появился на поле на 66-й минуте. Через 25 минут полузащитник не отличился результативными действиями. Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в матче в 6.3 балла. Лучшим игроком матча стал форвард «Милана» Тэмми Абрахам, получив оценку 8.3.