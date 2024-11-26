ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
Кристина Шацких уже не скрывает своих отношений с динамовцем
Дочь легенды киевского «Динамо» Максима Шацких – Кристина – опубликовала в своём Instagram общий досуг с полузащитником киевского клуба и сборной Украины Николаем Шапаренко.
Кристина и Николай до этого момента никогда не публиковали совместных фото и видео, скрывая отношения.
Но в этот раз красавица опубликовала сторис, на которой Шапаренко на базе киевского клуба играется с собачкой девушки Спиритом.
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Далее пара отправилась за новогодней ёлкой:
«С неба упала первая снежинка, тем временем я приехала за ёлкой», – подписала видео дочь Максима Шацких:
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