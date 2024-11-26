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  4. ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
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26 ноября 2024, 08:13 |
4143
4

ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко

Кристина Шацких уже не скрывает своих отношений с динамовцем

26 ноября 2024, 08:13 |
4143
4
ВИДЕО. Дочь Максима Шацких показала, что она делает с Шапаренко
Instagram. Кристина Шацких

Дочь легенды киевского «Динамо» Максима ШацкихКристина – опубликовала в своём Instagram общий досуг с полузащитником киевского клуба и сборной Украины Николаем Шапаренко.

Кристина и Николай до этого момента никогда не публиковали совместных фото и видео, скрывая отношения.

Но в этот раз красавица опубликовала сторис, на которой Шапаренко на базе киевского клуба играется с собачкой девушки Спиритом.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Далее пара отправилась за новогодней ёлкой:

«С неба упала первая снежинка, тем временем я приехала за ёлкой», – подписала видео дочь Максима Шацких:

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видео lifestyle Николай Шапаренко Динамо Киев сборная Украины по футболу Максим Шацких
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Комментарии 4
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Falko
Ми зрозуміли, що робить Шапаренко зі Спіритом. Але не отримали жодної інформації, що робить дочка Шацьких із Шапаренком.
Артеме Діхтяренку, тему не розкрито.
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+1
easterly
напишіть, що робить грачіха з мурзіком
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0
Tea with milk
Теперь ясно почему Шляпа так играет.
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0
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