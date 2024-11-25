Не особо важен. Защитник Динамо может перейти в Ворсклу

Защитник киевского «Динамо» Навин Малыш привлекает внимание «Ворсклы», сообщает Игорь Бурбас.

21-летний защитник не получает регулярную игровую практику и клуб готов попрощаться с ним. Навин может стать часть сделки по Илье Крупскому.

В текущем сезоне Навин Малыш провел 1 матч на клубном уровне.

Илья Крупский может перейти в клуб МЛС.