Украина. Премьер лига25 ноября 2024, 13:17 | Обновлено 25 ноября 2024, 13:20
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Не особо важен. Защитник Динамо может перейти в Ворсклу
Навин Малыш может перейти в «Ворсклу»
25 ноября 2024, 13:17 | Обновлено 25 ноября 2024, 13:20
386
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Защитник киевского «Динамо» Навин Малыш привлекает внимание «Ворсклы», сообщает Игорь Бурбас.
21-летний защитник не получает регулярную игровую практику и клуб готов попрощаться с ним. Навин может стать часть сделки по Илье Крупскому.
В текущем сезоне Навин Малыш провел 1 матч на клубном уровне.
Илья Крупский может перейти в клуб МЛС.
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