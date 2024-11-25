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Украина. Премьер лига
25 ноября 2024, 13:17 | Обновлено 25 ноября 2024, 13:20
386
0

Не особо важен. Защитник Динамо может перейти в Ворсклу

Навин Малыш может перейти в «Ворсклу»

25 ноября 2024, 13:17 | Обновлено 25 ноября 2024, 13:20
386
0
Не особо важен. Защитник Динамо может перейти в Ворсклу
Getty Images/Global Images Ukraine. Навин Малыш

Защитник киевского «Динамо» Навин Малыш привлекает внимание «Ворсклы», сообщает Игорь Бурбас.

21-летний защитник не получает регулярную игровую практику и клуб готов попрощаться с ним. Навин может стать часть сделки по Илье Крупскому.

В текущем сезоне Навин Малыш провел 1 матч на клубном уровне.

Илья Крупский может перейти в клуб МЛС.

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Данііл Киріяка Источник: YouTube
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