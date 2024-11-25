Украина. Премьер лига25 ноября 2024, 12:43 | Обновлено 25 ноября 2024, 13:02
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Интересный вариант. Молодой украинский защитник может перейти в клуб МЛС
Илья Крупский заинтересовал «Нью-Инглэнд Революшн»
25 ноября 2024, 12:43 | Обновлено 25 ноября 2024, 13:02
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Украинский защитник «Ворсклы» Илья Крупский может перейти в «Нью-Инглэнд Революшн», сообщает ТаТоТаке.
20-летний игрок может стать игроком клуба МЛС уже в ближайшее время, клубы активно ведут переговоры. Отступные за игрока – три миллиона евро.
В текущем сезоне Илья Крупский провел 12 матчей на клубном уровне в этом сезоне, отличился 1 ассистом.
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