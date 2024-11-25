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Украина. Премьер лига
25 ноября 2024, 12:43 | Обновлено 25 ноября 2024, 13:02
536
0

Интересный вариант. Молодой украинский защитник может перейти в клуб МЛС

Илья Крупский заинтересовал «Нью-Инглэнд Революшн»

25 ноября 2024, 12:43 | Обновлено 25 ноября 2024, 13:02
536
0
Интересный вариант. Молодой украинский защитник может перейти в клуб МЛС
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Крупский

Украинский защитник «Ворсклы» Илья Крупский может перейти в «Нью-Инглэнд Революшн», сообщает ТаТоТаке.

20-летний игрок может стать игроком клуба МЛС уже в ближайшее время, клубы активно ведут переговоры. Отступные за игрока – три миллиона евро.

В текущем сезоне Илья Крупский провел 12 матчей на клубном уровне в этом сезоне, отличился 1 ассистом.

Пердута прокомментировал возвращение Максимова в «Ворсклу».

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Нью-Инглэнд Революшн Илья Крупский Ворскла Полтава трансферы УПЛ трансферы ТаТоТаке Major League Soccer (MLS)
Данііл Киріяка Источник: YouTube
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