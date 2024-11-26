Роналду забил 450 голов после 30 лет. Сколько у Месси?
Форвард Аль-Насра в матче против Аль-Гарафы принес победу своей команде, оформив дубль
25 ноября в рамках Лиги чемпионов АФК на поле встретились Аль-Гараф и Аль-Наср. Матч состоялся на стадионе Эль-Байт и завершился со счетом 3:1 в пользу Аль-Насра. Голами отметились следующие игроки: Криштиану Роналду (46, 84), Анджело Габриэль (58) и Хоселу (75).
В этом матче португальский форвард, оформив дубль, достиг отметки в 450 голов, забитых после 30 лет. Всего за свою карьеру Криштиану забил 913 голов: 450 за мадридский Реал, 145 за Манчестер Юнайтед, 134 за сборную Португалии, 101 за Ювентус, 78 за Аль-Наср и 5 за Спортинг.
Статистика легенд футбола Роналду и Месси после 30 лет выглядит так
- Роналду (39 лет, 9 месяцев, 20 дней): 535 матчей, 450 голов, 101 ассист
- Месси (37 лет, 5 месяцев, 2 дня): 382 матча, 285 голов, 148 ассистов
В этом сезоне Роналду сыграл за национальную сборную и Аль-Наср 22 матча, в которых отметился 18 забитыми голами и 4 ассистами.
Дмитрий БАНАР
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