Роналду забил 450 голов после 30 лет. Сколько у Месси?

25 ноября в рамках Лиги чемпионов АФК на поле встретились Аль-Гараф и Аль-Наср. Матч состоялся на стадионе Эль-Байт и завершился со счетом 3:1 в пользу Аль-Насра. Голами отметились следующие игроки: Криштиану Роналду (46, 84), Анджело Габриэль (58) и Хоселу (75).

В этом матче португальский форвард, оформив дубль, достиг отметки в 450 голов, забитых после 30 лет. Всего за свою карьеру Криштиану забил 913 голов: 450 за мадридский Реал, 145 за Манчестер Юнайтед, 134 за сборную Португалии, 101 за Ювентус, 78 за Аль-Наср и 5 за Спортинг.

Статистика легенд футбола Роналду и Месси после 30 лет выглядит так

Роналду (39 лет, 9 месяцев, 20 дней): 535 матчей, 450 голов, 101 ассист

Месси (37 лет, 5 месяцев, 2 дня): 382 матча, 285 голов, 148 ассистов

В этом сезоне Роналду сыграл за национальную сборную и Аль-Наср 22 матча, в которых отметился 18 забитыми голами и 4 ассистами.

Дмитрий БАНАР