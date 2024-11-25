Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дубль Роналду помог Аль-Насру победить Аль-Гарафу
Саудовская Аравия
25 ноября 2024, 20:24 |
445
0

Дубль Роналду помог Аль-Насру победить Аль-Гарафу

Команды встретились в 5-м туре Лиги чемпионов Азии

25 ноября 2024, 20:24 |
445
0
Дубль Роналду помог Аль-Насру победить Аль-Гарафу
Getty Images/Global Images Ukraine

25 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов Азии между катарским «Аль-Гарафой» и саудовским «Аль-Насром».

В первом тайме гости имели преимущество в игре, но не смогли его реализовать.

Второй тайм начался с результативной атаки «Аль-Насра». Команда заработала право на угловой. Султан Аль-Ганам подал, а Криштиану Роналду замкнул передачу головой.

На 58-й минуте бразилец Анжело, получив пас от партнера, реализовал выход один на один с вратарем соперника.

Через 6 минут сам Анжело отдал голевую передачу на Криштиану Роналду, который оформил дубль.

На 75-й минуте игроки «Аль-Гарафы» отквитали один гол, но на большее они не были способны. Автором гола стал Хоселу.

Лига чемпионов Азии. 5-й тур. 25 ноября

Аль-Гарафа (Катар) – Аль-Наср (Саудовская Аравия) – 1:3

Голы: Хоселу, 75 – Роналду, 46, 64, Анжело, 58

Аль-Гарафа: Рико, Юсиф, Сано, Кешрида, Хамед, Сасси, Диас, Коман, Нани, Браими, Хоселу

Аль-Наср: Бенто, Аль-Ганам, Симакан, Аль-Фатиль, Бушал, Аль-Хайбари, Брозович, Анжело, Отавиу, Мане, Роналду

Удаление: Сано, 84

Видео голов и обзор матча

По теме:
Криштиану Роналду оформил дубль в Лиге чемпионов Азии
Футбольный клуб «Аль-Наср» открыл киберспортивное подразделение
Звёздная компания: Зинченко назвал своих футбольных кумиров
Лига чемпионов Азии Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Гарафа
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
Бокс | 25 ноября 2024, 07:48 0
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе
Усик назвал непобедимого супертяжа, который будет доминировать в боксе

Александр отметил Мозеса Итауму

Ньюкасл – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 25 ноября 2024, 17:09 0
Ньюкасл – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ньюкасл – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 25 ноября в 22:00 по Киеву

Соперник Динамо испытывает кризис – разгорелся конфликт тренера и игрока
Футбол | 25.11.2024, 15:02
Соперник Динамо испытывает кризис – разгорелся конфликт тренера и игрока
Соперник Динамо испытывает кризис – разгорелся конфликт тренера и игрока
«Он имеет удар». Торрес назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 25.11.2024, 01:31
«Он имеет удар». Торрес назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он имеет удар». Торрес назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Определен лучший форвард в ХХІ веке. Бензема – 3-й. Кто лидер?
Футбол | 25.11.2024, 00:04
Определен лучший форвард в ХХІ веке. Бензема – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший форвард в ХХІ веке. Бензема – 3-й. Кто лидер?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис рассказал, кто бы победил в прайме: Усик или Майк Тайсон
Леннокс Льюис рассказал, кто бы победил в прайме: Усик или Майк Тайсон
25.11.2024, 00:15 2
Бокс
Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?
Названы 15 лучших тренеров в истории. Какое место у Лобановского?
24.11.2024, 13:38 77
Футбол
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
«Доволен игрой». Раньери оценил проигранный матч Ромы и упомянул Довбика
24.11.2024, 23:34
Футбол
Крах фаворитов. 4-кратный чемпион мира уступил игроку с украинскими корнями
Крах фаворитов. 4-кратный чемпион мира уступил игроку с украинскими корнями
25.11.2024, 07:39
Снукер
У кого 8.4? Известна оценка Зинченко за разгром в матче Арсенал – Ноттингем
У кого 8.4? Известна оценка Зинченко за разгром в матче Арсенал – Ноттингем
23.11.2024, 20:30 1
Футбол
«Этот человек – робот». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Этот человек – робот». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Фьюри
23.11.2024, 23:33
Бокс
Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд
Гвардиола сообщил, почему Сити сгорел в АПЛ 0:4, проиграв пятую игру подряд
24.11.2024, 07:25 3
Футбол
Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы против Наполи
Стала известна оценка Довбика за проигранный матч Ромы против Наполи
24.11.2024, 21:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем