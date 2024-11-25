Дубль Роналду помог Аль-Насру победить Аль-Гарафу
Команды встретились в 5-м туре Лиги чемпионов Азии
25 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов Азии между катарским «Аль-Гарафой» и саудовским «Аль-Насром».
В первом тайме гости имели преимущество в игре, но не смогли его реализовать.
Второй тайм начался с результативной атаки «Аль-Насра». Команда заработала право на угловой. Султан Аль-Ганам подал, а Криштиану Роналду замкнул передачу головой.
На 58-й минуте бразилец Анжело, получив пас от партнера, реализовал выход один на один с вратарем соперника.
Через 6 минут сам Анжело отдал голевую передачу на Криштиану Роналду, который оформил дубль.
На 75-й минуте игроки «Аль-Гарафы» отквитали один гол, но на большее они не были способны. Автором гола стал Хоселу.
Лига чемпионов Азии. 5-й тур. 25 ноября
Аль-Гарафа (Катар) – Аль-Наср (Саудовская Аравия) – 1:3
Голы: Хоселу, 75 – Роналду, 46, 64, Анжело, 58
Аль-Гарафа: Рико, Юсиф, Сано, Кешрида, Хамед, Сасси, Диас, Коман, Нани, Браими, Хоселу
Аль-Наср: Бенто, Аль-Ганам, Симакан, Аль-Фатиль, Бушал, Аль-Хайбари, Брозович, Анжело, Отавиу, Мане, Роналду
Удаление: Сано, 84
Видео голов и обзор матча
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