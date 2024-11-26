25 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов Азии между командами Аль-Гарафа и Аль-Наср.

Поединок прошел на стадионе Тани-би-Яссим в Дохе. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

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Дубль в этом поединке оформил звездный португальский форвард Криштиану Роналду. На его счету уже 913 голов за карьеру.

Лига чемпионов Азии. 5-й тур, 25 нояюря

Аль-Гарафа (Катар) – Аль-Наср (Саудовская Аравия) – 1:3

Голы: Хоселу, 75 – Роналду, 46, 64, Анжело, 58

Видеообзор матча: