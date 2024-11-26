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Лига чемпионов АФК
Аль Гарафа
25.11.2024 18:00 – FT 1 : 3
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
26 ноября 2024, 03:24 | Обновлено 26 ноября 2024, 03:40
107
0

Аль-Гарафа – Аль-Наср – 1:3. 912-й и 913-й для Роналду. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов Азии

26 ноября 2024, 03:24 | Обновлено 26 ноября 2024, 03:40
107
0
Аль-Гарафа – Аль-Наср – 1:3. 912-й и 913-й для Роналду. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

25 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги чемпионов Азии между командами Аль-Гарафа и Аль-Наср.

Поединок прошел на стадионе Тани-би-Яссим в Дохе. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в этом поединке оформил звездный португальский форвард Криштиану Роналду. На его счету уже 913 голов за карьеру.

Лига чемпионов Азии. 5-й тур, 25 нояюря

Аль-Гарафа (Катар) – Аль-Наср (Саудовская Аравия) – 1:3

Голы: Хоселу, 75 – Роналду, 46, 64, Анжело, 58

Видеообзор матча:

События матча

84’
Seydou Sano (Аль Гарафа) получает красную карточку.
75’
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Аль Гарафа).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Анжело Габриэл (Аль-Наср Эр-Рияд).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
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Лига чемпионов Азии Аль-Гарафа Аль-Наср Эр-Рияд видео голов и обзор Криштиану Роналду Хоселу Анжело Габриэл
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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