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  4. ПУШИЧ: Мог покинуть Шахтер ради Ливерпуля. Пояснил, почему этого не сделал
Лига Европы
26 ноября 2024, 20:24 | Обновлено 26 ноября 2024, 20:25
1159
5

ПУШИЧ: Мог покинуть Шахтер ради Ливерпуля. Пояснил, почему этого не сделал

Главный тренер донецкого клуба – о том, что переговорит с горняками о своем будущем

26 ноября 2024, 20:24 | Обновлено 26 ноября 2024, 20:25
1159
5
ПУШИЧ: Мог покинуть Шахтер ради Ливерпуля. Пояснил, почему этого не сделал
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Главный тренер донецкого Шахтера Марино Пушич на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против ПСВ прокомментировал свои слова о том, что зимой планирует обсудить с руководством горняков будущее в команде:

«Я мог покинуть команду и пойти в другие клубы, одним из которых был «Ливерпуль», но я объяснил, почему я этого не сделал.

У меня есть полтора года контракта с «Шахтером». Я намерен оставаться здесь как можно дольше, потому что я чувствую расположение не только в целом со стороны клуба, но и от моих игроков и людей, работающих в клубе.

Несмотря на все трудности в стране, я не человек, который просто сбежит. Перед нами много будущего. В футболе ты никогда не знаешь, что случится, здесь все очень непредсказуемо. Но мое намерение – оставаться как можно дольше в клубе», – сказал Пушич.

Контракт 53-летнего специалиста с Шахтером действует до конца сезона 2025/26. Поединок против ПСВ состоится 27 ноября в Эйндховене, Нидерланды. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Марино Пушич Шахтер Донецк Лига чемпионов ПСВ ПСВ - Шахтер отставка Ливерпуль
Даниил Агарков Источник: Трибуна
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Saar
Бо тебе туди ніхто не кликав 🤣🤣
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+2
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NoMad
Серун поділився з ним ніштячками?
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+2
Фанат Шахтаря
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+1
Alex T
Не уточнил кем, это важно.
А вообще разумеется шо АПЛ ждет, поглядели на мощь игры шахты в лч и завидовать начали ж
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0
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