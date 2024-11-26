ПУШИЧ: Мог покинуть Шахтер ради Ливерпуля. Пояснил, почему этого не сделал

Главный тренер донецкого Шахтера Марино Пушич на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против ПСВ прокомментировал свои слова о том, что зимой планирует обсудить с руководством горняков будущее в команде:

«Я мог покинуть команду и пойти в другие клубы, одним из которых был «Ливерпуль», но я объяснил, почему я этого не сделал.

У меня есть полтора года контракта с «Шахтером». Я намерен оставаться здесь как можно дольше, потому что я чувствую расположение не только в целом со стороны клуба, но и от моих игроков и людей, работающих в клубе.

Несмотря на все трудности в стране, я не человек, который просто сбежит. Перед нами много будущего. В футболе ты никогда не знаешь, что случится, здесь все очень непредсказуемо. Но мое намерение – оставаться как можно дольше в клубе», – сказал Пушич.

Контракт 53-летнего специалиста с Шахтером действует до конца сезона 2025/26. Поединок против ПСВ состоится 27 ноября в Эйндховене, Нидерланды. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.