ПУШИЧ: Мог покинуть Шахтер ради Ливерпуля. Пояснил, почему этого не сделал
Главный тренер донецкого клуба – о том, что переговорит с горняками о своем будущем
Главный тренер донецкого Шахтера Марино Пушич на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против ПСВ прокомментировал свои слова о том, что зимой планирует обсудить с руководством горняков будущее в команде:
«Я мог покинуть команду и пойти в другие клубы, одним из которых был «Ливерпуль», но я объяснил, почему я этого не сделал.
У меня есть полтора года контракта с «Шахтером». Я намерен оставаться здесь как можно дольше, потому что я чувствую расположение не только в целом со стороны клуба, но и от моих игроков и людей, работающих в клубе.
Несмотря на все трудности в стране, я не человек, который просто сбежит. Перед нами много будущего. В футболе ты никогда не знаешь, что случится, здесь все очень непредсказуемо. Но мое намерение – оставаться как можно дольше в клубе», – сказал Пушич.
Контракт 53-летнего специалиста с Шахтером действует до конца сезона 2025/26. Поединок против ПСВ состоится 27 ноября в Эйндховене, Нидерланды. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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