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  4. Гвардиола объяснил, как Сити не выиграл 6-ю игру подряд, побеждая 3:0
Лига чемпионов
27 ноября 2024, 10:01 |
1884
0

Гвардиола объяснил, как Сити не выиграл 6-ю игру подряд, побеждая 3:0

«Горожане» сыграли 3:3 с «Фейенордом»

27 ноября 2024, 10:01 |
1884
0
Гвардиола объяснил, как Сити не выиграл 6-ю игру подряд, побеждая 3:0
УЕФА. Жузеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал ничью в матче 5-го тура Лиги чемпионов против роттердамского «Фейеноорда» (3:3):

«Игра была великолепной при счете 3:0, играли хорошо, но потом мы пропустили много голов, потому что не были стабильными. Мы пропустили первый гол, а затем второй, поэтому было тяжело. Мы проиграли много игр в последнее время, мы уязвимы, и, конечно, нам была нужна эта победа, игра была бы полезной для уверенности. Мы играли на хорошем уровне, но как только они создали первый момент, у нас возникли проблемы».

До 75-й минуты «Ман Сити» вел в счете 3:0, но в итоге сыграл 3:3 и продлил свою серию без побед до 6 матчей подряд.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Фейеноорд Лига чемпионов пресс-конференция
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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