Нечего сказать. Известное СМИ оценило выступление Зинченко в Лиге чемпионов

Вечером 26 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги чемпионов. В том числе свой матч сыграл лондонский «Арсенал», на выезде обыграв «Спортинг» (5:1).

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Украинец Александр Зинченко вышел на замену за Арсенал на 78-й минуте игры. Популярное интернет-издание Goal.com после поединка оценило выступление 27-летнего футболиста:

«Заменил Калафиори в финальные 15 минут».

В итоге журналисты поставили украинцу 6 баллов из 10 возможных.