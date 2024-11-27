Лига чемпионов27 ноября 2024, 11:05 | Обновлено 27 ноября 2024, 11:06
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Нечего сказать. Известное СМИ оценило выступление Зинченко в Лиге чемпионов
Александр Зинченко вышел на поле на 78-й минуте матча «Спортинг» – «Арсенал»
27 ноября 2024, 11:05 | Обновлено 27 ноября 2024, 11:06
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Вечером 26 ноября состоялись поединки 5-го тура Лиги чемпионов. В том числе свой матч сыграл лондонский «Арсенал», на выезде обыграв «Спортинг» (5:1).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Украинец Александр Зинченко вышел на замену за Арсенал на 78-й минуте игры. Популярное интернет-издание Goal.com после поединка оценило выступление 27-летнего футболиста:
«Заменил Калафиори в финальные 15 минут».
В итоге журналисты поставили украинцу 6 баллов из 10 возможных.
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