Стал известен еще один полуфиналист Итогового турнира АТР 2024

Второй номер рейтинга АТР Александр Зверев (Германия) стал полуфиналистом Итогового турнира АТР 2024.

Представителю Германии хватило одного выигранного сета в матче последнего, 3-го тура John Newcombe Group против Карлоса Алькараса. Зверев забрал первую партию на тай-брейке со счетом 7:6 (7:5).

Пока непонятно, какое место займет Зверев в квартете. Но в случае победы Александр 100% станет первым. В одной группе Зверев и Алькарас также выступают вместе с Каспером Руудом и Андреем Рублевым, которые начнут очное противостояние в 21:30 по Киеву.

Судьба Алькараса в Турине в буквальном смысле висит на волоске. Ранее Sport.ua предоставил 10 возможных сценариев развития событий в John Newcombe Group.

Understood the Assignment 📑 With an opening set victory over Alcaraz, the German secures his spot in the final four! @AlexZverev #NittoATPFinals pic.twitter.com/JWj3HWykku

What a way to seal your semi-final spot 🤩@AlexZverev takes the opener over Alcaraz 7-6 and as a result makes the final four of the #NittoATPFinals! pic.twitter.com/xPgTVJyNBd