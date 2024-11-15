Александр Зверев – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура Итогового турнира АТР 2024
15 ноября на Итоговом турнире АТР 2024 состоятся матчи 3-го тура в John Newcombe Group.
Представитель Германии Александр Зверев (АТР 2) сыграет против испанского теннисиста Карлоса Алькараса (АТР 3). Поединок начнется вторым запуском. Ориентировочное время начала встречи – 15:00 по Киеву.
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Это будет 11-я встреча соперников. Счет 5:5.
В одном квартете Зверев и Алькарас выступают вместе с Каспером Руудом и Андреем Рублевым.
Итоговый турнир АТР 2024: расписание и результаты матчей
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