Александр Зверев – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 ноября на Итоговом турнире АТР 2024 состоятся матчи 3-го тура в John Newcombe Group.

Представитель Германии Александр Зверев (АТР 2) сыграет против испанского теннисиста Карлоса Алькараса (АТР 3). Поединок начнется вторым запуском. Ориентировочное время начала встречи – 15:00 по Киеву.

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Это будет 11-я встреча соперников. Счет 5:5.

В одном квартете Зверев и Алькарас выступают вместе с Каспером Руудом и Андреем Рублевым.

Итоговый турнир АТР 2024: расписание и результаты матчей

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