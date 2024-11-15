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  4. Александр Зверев – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
15 ноября 2024, 05:54 |
67
0

Александр Зверев – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура Итогового турнира АТР 2024

15 ноября 2024, 05:54 |
67
0
Александр Зверев – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Twitter. Александр Зверев и Карлос Алькарас

15 ноября на Итоговом турнире АТР 2024 состоятся матчи 3-го тура в John Newcombe Group.

Представитель Германии Александр Зверев (АТР 2) сыграет против испанского теннисиста Карлоса Алькараса (АТР 3). Поединок начнется вторым запуском. Ориентировочное время начала встречи – 15:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 11-я встреча соперников. Счет 5:5.

В одном квартете Зверев и Алькарас выступают вместе с Каспером Руудом и Андреем Рублевым.

Итоговый турнир АТР 2024: расписание и результаты матчей

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Александр Зверев Карлос Алькарас (теннисист) смотреть онлайн Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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