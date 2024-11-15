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  4. А Алькарас выйдет? Расклады в John Newcombe Group перед последним туром
ATP
15 ноября 2024, 08:01 |
1009
0

А Алькарас выйдет? Расклады в John Newcombe Group перед последним туром

Карлосу может не хватить даже победы над Зверевым в двух сетах

15 ноября 2024, 08:01 |
1009
0
А Алькарас выйдет? Расклады в John Newcombe Group перед последним туром
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

15 ноября на Итоговом турнире АТР 2024 состоятся матчи третьего тура в John Newcombe Group.

После двух туров ситуация в квартете следующая: 1. Александр Зверев (2–0), 2. Каспер Рууд (1–1), 3. Карлос Алькарас (1–1), 4. Андрей Рублев (0–2).

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В последний игровой день группы Зверев сыграет против Алькараса, а Рууд встретится с Рублевым. Пока что никто досрочно не гарантировал себе полуфинал. Все теннисисты сохраняют шансы выйти из группы. Наибольшие – у Зверева, наименьшие – у Рублева.

Ситуация Алькараса также достаточно сложная. Даже победа над Зверевым в двух сетах может не гарантировать ему выход из группы.

10 возможных сценариев развития событий третьего тура John Newcombe Group на ATP Finals 2024:

  1. Независимо от счета, если Зверев победит Алькараса, а Рууд одолеет Рублева, то Зверев выиграет группу, а Рууд квалифицируется со 2-го места;
  2. Независимо от счета, если Алькарас победит Зверева, а Рублев одолеет Рууда, то Алькарас выиграет группу, а Зверев квалифицируется со 2-го места;
  3. Если Зверев победит Алькараса в двух сетах, а Рублев одолеет Рууда в двух сетах, то Зверев выиграет группу, а порядок оставшихся игроков определится по % выигранных геймов;
  4. Если Зверев победит Алькараса в двух сетах, а Рублев одолеет Рууда в трех сетах, то Зверев выиграет группу, а Рууд квалифицируется со 2-го места;
  5. Если Зверев победит Алькараса в трех сетах, а Рублев одолеет в двух сетах, то Зверев выиграет группу, а Алькарас квалифицируется со 2-го места;
  6. Если Зверев победит Алькараса в трех сетах, а Рублев одолеет Рууда в трех сетах, то Зверев выиграет группу, а Рууд квалифицируется со 2-го места;
  7. Если Алькарас победит Зверева в двух сетах, а Рууд одолеет Рублева в двух сетах, то Рублев выбывает, а порядок оставшихся игроков определяется по % выигранных геймов;
  8. Если Алькарас победит Зверева в двух сетах, а Рууд одолеет Рублева в трех сетах, то Алькарас выиграет группу, а Зверев квалифицируется со 2-го места;
  9. Если Алькарас победит Зверева в трех сетах, а Рууд одолеет Рублева в двух сетах, то Зверев выиграет группу, а Рууд квалифицируется со 2-го места;
  10. Если Алькарас победит Зверев в трех сетах, а Рууд одолеет Рублева в трех сетах, то Зверев выиграет группу, а Рууд квалифицируется со 2-го места.

Таблица John Newcombe Group на ATP Finals 2024 перед последним туром:

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статистические расклады Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Каспер Рууд Андрей Рублев Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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