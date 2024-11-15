А Алькарас выйдет? Расклады в John Newcombe Group перед последним туром

15 ноября на Итоговом турнире АТР 2024 состоятся матчи третьего тура в John Newcombe Group.

После двух туров ситуация в квартете следующая: 1. Александр Зверев (2–0), 2. Каспер Рууд (1–1), 3. Карлос Алькарас (1–1), 4. Андрей Рублев (0–2).

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В последний игровой день группы Зверев сыграет против Алькараса, а Рууд встретится с Рублевым. Пока что никто досрочно не гарантировал себе полуфинал. Все теннисисты сохраняют шансы выйти из группы. Наибольшие – у Зверева, наименьшие – у Рублева.

Ситуация Алькараса также достаточно сложная. Даже победа над Зверевым в двух сетах может не гарантировать ему выход из группы.

10 возможных сценариев развития событий третьего тура John Newcombe Group на ATP Finals 2024:

Независимо от счета, если Зверев победит Алькараса, а Рууд одолеет Рублева, то Зверев выиграет группу, а Рууд квалифицируется со 2-го места; Независимо от счета, если Алькарас победит Зверева, а Рублев одолеет Рууда, то Алькарас выиграет группу, а Зверев квалифицируется со 2-го места; Если Зверев победит Алькараса в двух сетах, а Рублев одолеет Рууда в двух сетах, то Зверев выиграет группу, а порядок оставшихся игроков определится по % выигранных геймов; Если Зверев победит Алькараса в двух сетах, а Рублев одолеет Рууда в трех сетах, то Зверев выиграет группу, а Рууд квалифицируется со 2-го места; Если Зверев победит Алькараса в трех сетах, а Рублев одолеет в двух сетах, то Зверев выиграет группу, а Алькарас квалифицируется со 2-го места; Если Зверев победит Алькараса в трех сетах, а Рублев одолеет Рууда в трех сетах, то Зверев выиграет группу, а Рууд квалифицируется со 2-го места; Если Алькарас победит Зверева в двух сетах, а Рууд одолеет Рублева в двух сетах, то Рублев выбывает, а порядок оставшихся игроков определяется по % выигранных геймов; Если Алькарас победит Зверева в двух сетах, а Рууд одолеет Рублева в трех сетах, то Алькарас выиграет группу, а Зверев квалифицируется со 2-го места; Если Алькарас победит Зверева в трех сетах, а Рууд одолеет Рублева в двух сетах, то Зверев выиграет группу, а Рууд квалифицируется со 2-го места; Если Алькарас победит Зверев в трех сетах, а Рууд одолеет Рублева в трех сетах, то Зверев выиграет группу, а Рууд квалифицируется со 2-го места.

Таблица John Newcombe Group на ATP Finals 2024 перед последним туром: