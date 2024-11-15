Каспер Рууд – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура Итогового турнира АТР 2024
15 ноября на Итоговом турнире АТР 2024 состоятся матчи 3-го тура в John Newcombe Group.
Норвежский теннисист Каспер Рууд (АТР 7) сыграет против «нейтрала» Андрея Рублева (АТР 8). Поединок состоится 4-м запуском. Ориентировочное время начала встречи – 21:30 по Киеву.
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Это будет 8-я встреча соперников. На счету Рууда две победы.
В одном квартете Рууд и Рублев выступают вместе с Александром Зверевым и Карлосом Алькарасом.
Итоговый турнир АТР 2024: расписание и результаты матчей
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