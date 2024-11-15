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  4. Каспер Рууд – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
15 ноября 2024, 05:58 |
45
0

Каспер Рууд – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура Итогового турнира АТР 2024

15 ноября 2024, 05:58 |
45
0
Каспер Рууд – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

15 ноября на Итоговом турнире АТР 2024 состоятся матчи 3-го тура в John Newcombe Group.

Норвежский теннисист Каспер Рууд (АТР 7) сыграет против «нейтрала» Андрея Рублева (АТР 8). Поединок состоится 4-м запуском. Ориентировочное время начала встречи – 21:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 8-я встреча соперников. На счету Рууда две победы.

В одном квартете Рууд и Рублев выступают вместе с Александром Зверевым и Карлосом Алькарасом.

Итоговый турнир АТР 2024: расписание и результаты матчей

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Каспер Рууд Карлос Алькарас (теннисист) смотреть онлайн Итоговый турнир ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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