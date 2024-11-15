Каспер Рууд – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 ноября на Итоговом турнире АТР 2024 состоятся матчи 3-го тура в John Newcombe Group.

Норвежский теннисист Каспер Рууд (АТР 7) сыграет против «нейтрала» Андрея Рублева (АТР 8). Поединок состоится 4-м запуском. Ориентировочное время начала встречи – 21:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 8-я встреча соперников. На счету Рууда две победы.

В одном квартете Рууд и Рублев выступают вместе с Александром Зверевым и Карлосом Алькарасом.

Итоговый турнир АТР 2024: расписание и результаты матчей

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua. Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.