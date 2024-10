22 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко начал встречу на скамейке запасных и так и не вышел на поле.

После завершения матча Зинченко подошел к гостевому сектору (фанатам горняков) и подарил одному из болельщиков футболку.

ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер

Another angle of Zinchenko and the Shakhtar fans courtesy of @DonetskWay2012 https://t.co/mUuQLzSXOf pic.twitter.com/X4kDEvfH9B

Zinchenko comes over to the Shakhtar away end post FT whistle and gives his shirt to a 🇺🇦 fan



Warm applause for the Arsenal man pic.twitter.com/gee75K9PII