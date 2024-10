Вулверхэмптон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 октября в 16:00 проходит матч 8-го тура АПЛ, в котором встречаются Вулверхэмптон и Манчестер Сити.

Лидеры АПЛ: Ливерпуль (18), Ман Сити (17), Арсенал (17), Астон Вилла (17).

Вулверхэмптон – Манчестер Сити.

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

Стартовые составы команд

