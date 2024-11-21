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  4. Гранд УПЛ нацелился на Калюжного. Год назад не захотели купить за €200 тыс
Украина. Премьер лига
21 ноября 2024, 02:31 |
321
0

Гранд УПЛ нацелился на Калюжного. Год назад не захотели купить за €200 тыс

Футболистом заинтересовался «Шахтер»

21 ноября 2024, 02:31 |
321
0
Гранд УПЛ нацелился на Калюжного. Год назад не захотели купить за €200 тыс
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Калюжный

У игрока сборной Украины Ивана Калюжного заканчивается контракт с «Александрией» летом 2025 года.

По информации ТаТоТаке, Калюжного как свободного агента может подписать «Шахтер». «Горняки» давно следят за игрой опорного хава, однако финального решения по его подписанию пока не принято. Отмечается, что год назад «ЛНЗ» мог подписать Калюжного, однако отказался платить 200 тысяч евро. Уже летом за Иваном охотились «Карпаты», которые отказались от трансфера из-за того, что «Александрия» запросила 700 тысяч евро.

Ранее известный украинский тренер Олег Федорчук высказался о возможном переходе полузащитника национальной сборной Украины и «Александрии» Ивана Калюжного в донецкий «Шахтер».

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Иван Калюжный трансферы Шахтер Донецк Александрия трансферы УПЛ
Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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