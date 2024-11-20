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  4. «Не уровень Шахтера». Эксперт раскритиковал полузащитника сборной Украины
Украина. Премьер лига
20 ноября 2024, 10:42 |
2001
12

«Не уровень Шахтера». Эксперт раскритиковал полузащитника сборной Украины

Олег Федорчук не верит в Ивана Калюжного

20 ноября 2024, 10:42 |
2001
12
«Не уровень Шахтера». Эксперт раскритиковал полузащитника сборной Украины
ФК Александрия. Иван Калюжный

Известный украинский тренер Олег Федорчук высказался о возможном переходе полузащитника национальной сборной Украины и «Александрии» Ивана Калюжного в донецкий «Шахтер»:

«Иван мне симпатичен прежде всего не как футболист, а как спортсмен и личность. Футболисты, которые играют настолько упорно, не могут не вызывать симпатий. Я общался с несколькими игроками, которые знают его, и слышал, что Иван очень скромный парень, «звездность» у него отсутствует.

Но, если быть откровенными и честными до конца, то Калюжный не уровень «Шахтера», если «горняки» хотят чего-то достигать в Лиге чемпионов. Один из его недостатков – это низкая скорость. В современном футболе на высоком уровне без скорости нечего делать».

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трансферы Шахтер Донецк Александрия Иван Калюжный трансферы УПЛ Олег Федорчук
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Комментарии 12
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VovanSidorovi4
Пушич не играет с опорником, разрушителем.
Будет сидеть на банке как Назарина.
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+1
MaximusOne
Калюжний не супер опорник в багатьох компонентах, тих що спершу стосуються атаки, але так як в нас в півзахисті в збірній грають гравці які не вміють відбирати м'яч, то він виконую важливу чорнову роботу, так що він потрібен, поки селекція збірної не знайшла когось кращого на цю позицію.
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0
New Zealander
Вот кого надо покупать вместо Калюжного так это того технаря - игрока Янг Бойза который здорово попортил нервы обороне Шахтёра - Монтейру. Я не пойму как такой талантище до сих пор в Янг Бойз. И цена его на трансфер маркете всего 5 лямов. Основной игрок сборной Швейцарии, который между прочем забил гол испанцам в последнем матче швейцарцев. Эго надо подписывать быстро, хотя скорее всего он не захочет из-за войны в Украине
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0
Xvalenok03
Этот хоть причину назвал.
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0
Умник
Он клиент Коно и Зюзи, вполне вариант с Шахтером может быть.
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0
Diesel
Аби що язиком ляпнути.
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0
Серж
Шлюхтар набрал 1 очко в 3 играх с командами из топ-4 и не их уровень?  Их уровень это Левый Берег и единственный гол из офсайда 
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-1
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Main
Я ж говорю - медленный
Второй Бондаренко Шахтеру не нужен))
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-1
New Zealander
В Шахтёре уже есть игрок типа Калюжного. Его фамилия Франич. Калюжный тоже будет так же сидеть на лавке эсли возьмут потому что да, для Шахтёра самое важное всегда было это скорость, даже эсли игрок не умный то с помощью скорости можно принести больше пользы. 
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-1
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