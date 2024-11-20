«Не уровень Шахтера». Эксперт раскритиковал полузащитника сборной Украины

Известный украинский тренер Олег Федорчук высказался о возможном переходе полузащитника национальной сборной Украины и «Александрии» Ивана Калюжного в донецкий «Шахтер»:

«Иван мне симпатичен прежде всего не как футболист, а как спортсмен и личность. Футболисты, которые играют настолько упорно, не могут не вызывать симпатий. Я общался с несколькими игроками, которые знают его, и слышал, что Иван очень скромный парень, «звездность» у него отсутствует.

Но, если быть откровенными и честными до конца, то Калюжный не уровень «Шахтера», если «горняки» хотят чего-то достигать в Лиге чемпионов. Один из его недостатков – это низкая скорость. В современном футболе на высоком уровне без скорости нечего делать».