Англия21 ноября 2024, 13:17 | Обновлено 21 ноября 2024, 13:33
373
0
В Вест Хэме определили потенциальных сменщиков Лопетеги
«Вест Хэм» имеет шорт-лист коучей, которые могут сменить Хулена Лопетеги
21 ноября 2024, 13:17 | Обновлено 21 ноября 2024, 13:33
373
0
Руководство «Вест Хэма» подготовило список тренеров, которые могут сменить Хулена Лопетеги у руля команды, сообщает Express. Вот 4 основных претендента на роль сменщика испанца:
- Эдин Терзич
- Рогер Шмидт
- Себастьян Хенесс
- Каспер Юльманн
«Вест Хэм» занимает 14-е место в таблице АПЛ после 11 туров с 12 очками в своем активе. В Кубке футбольной лиги вылетели от «Ливерпуля».
«Вест Хэм» дал Лопетеги последний шанс.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 ноября 2024, 14:40 39
Блогер Sport.ua рассказывает о воспитанниках Академии «Динамо», которые сейчас выступают в Европе
Футбол | 20 ноября 2024, 16:41 14
Экс-тренер национальной команды остался доволен игрой сборной в первом тайме
Футбол | 21.11.2024, 11:56
Футбол | 20.11.2024, 17:19
Футбол | 21.11.2024, 12:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.11.2024, 08:32 8
19.11.2024, 22:02
20.11.2024, 08:06 8
19.11.2024, 21:42 2
19.11.2024, 23:38 284
20.11.2024, 23:59 4
20.11.2024, 07:47 6
19.11.2024, 23:59 31