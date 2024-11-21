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Англия
21 ноября 2024, 13:17 | Обновлено 21 ноября 2024, 13:33
373
0

В Вест Хэме определили потенциальных сменщиков Лопетеги

«Вест Хэм» имеет шорт-лист коучей, которые могут сменить Хулена Лопетеги

21 ноября 2024, 13:17 | Обновлено 21 ноября 2024, 13:33
373
0
В Вест Хэме определили потенциальных сменщиков Лопетеги
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулен Лопетеги

Руководство «Вест Хэма» подготовило список тренеров, которые могут сменить Хулена Лопетеги у руля команды, сообщает Express. Вот 4 основных претендента на роль сменщика испанца:

  • Эдин Терзич
  • Рогер Шмидт
  • Себастьян Хенесс
  • Каспер Юльманн

«Вест Хэм» занимает 14-е место в таблице АПЛ после 11 туров с 12 очками в своем активе. В Кубке футбольной лиги вылетели от «Ливерпуля».

«Вест Хэм» дал Лопетеги последний шанс.

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Хулен Лопетеги Эдин Терзич Рогер Шмидт Себастьян Хенесс Каспер Юльманн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Вест Хэм
Данііл Киріяка Источник: Daily Express
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