В Вест Хэме определили потенциальных сменщиков Лопетеги

Руководство «Вест Хэма» подготовило список тренеров, которые могут сменить Хулена Лопетеги у руля команды, сообщает Express. Вот 4 основных претендента на роль сменщика испанца:

Эдин Терзич

Рогер Шмидт

Себастьян Хенесс

Каспер Юльманн

«Вест Хэм» занимает 14-е место в таблице АПЛ после 11 туров с 12 очками в своем активе. В Кубке футбольной лиги вылетели от «Ливерпуля».

«Вест Хэм» дал Лопетеги последний шанс.