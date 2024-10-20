20.10.2024 16:00 – FT 1 : 2
Англия20 октября 2024, 18:44 | Обновлено 20 октября 2024, 18:55
585
0
Вулвз – Ман Сити – 1:2. Как забил Стоунз на последних минутах. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 8-го тура АПЛ 2024/25
20 октября 2024, 18:44 | Обновлено 20 октября 2024, 18:55
585
0
20 октября состоялся матч 8-го тура АПЛ 2024/25 между командами Вулверхэмптон и Манчестер Сити.
Поединок прошел на стадионе Молинью. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Победу на 90+5-й минуте для горожан вырвал Джон Стоунз.
АПЛ 2024/25. 8-й тур, 20 октября
Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 1:2
Голы: Ларсен, 7 – Гвардиол, 33, Стоунз, 90+5
Видеообзор матча:
События матча
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Джон Стоунс (Манчестер Сити).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Йошко Гвардиол (Манчестер Сити).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Вулверхэмптон).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 октября 2024, 19:53 4
Криворожцы прервали свою безвыигрышную серию
Футбол | 20 октября 2024, 19:15 0
Хорошие новости от Мейсона Гринвуда и Харриет Робсон
Футбол | 20.10.2024, 00:14
Футбол | 20.10.2024, 09:33
Футбол | 20.10.2024, 13:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.10.2024, 07:54 28
18.10.2024, 17:15
19.10.2024, 22:43
19.10.2024, 00:17 1
20.10.2024, 09:53 2
19.10.2024, 09:09 6
19.10.2024, 17:29 190
19.10.2024, 08:19