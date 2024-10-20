20 октября состоялся матч 8-го тура АПЛ 2024/25 между командами Вулверхэмптон и Манчестер Сити.

Поединок прошел на стадионе Молинью. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

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Победу на 90+5-й минуте для горожан вырвал Джон Стоунз.

АПЛ 2024/25. 8-й тур, 20 октября

Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 1:2

Голы: Ларсен, 7 – Гвардиол, 33, Стоунз, 90+5

Видеообзор матча: