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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
20.10.2024 16:00 – FT 1 : 2
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
20 октября 2024, 18:44 | Обновлено 20 октября 2024, 18:55
585
0

Вулвз – Ман Сити – 1:2. Как забил Стоунз на последних минутах. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 8-го тура АПЛ 2024/25

20 октября 2024, 18:44 | Обновлено 20 октября 2024, 18:55
585
0
Вулвз – Ман Сити – 1:2. Как забил Стоунз на последних минутах. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Стоунз и Жузеп Гвардиол

20 октября состоялся матч 8-го тура АПЛ 2024/25 между командами Вулверхэмптон и Манчестер Сити.

Поединок прошел на стадионе Молинью. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победу на 90+5-й минуте для горожан вырвал Джон Стоунз.

АПЛ 2024/25. 8-й тур, 20 октября

Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 1:2

Голы: Ларсен, 7 – Гвардиол, 33, Стоунз, 90+5

Видеообзор матча:

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Джон Стоунс (Манчестер Сити).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Йошко Гвардиол (Манчестер Сити).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Вулверхэмптон).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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