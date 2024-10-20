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  4. И снова он. Манчестер Сити вырвал победу у аутсайдера АПЛ на 90+5-й минуте
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
20.10.2024 16:00 – FT 1 : 2
Манчестер Сити
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Англия
20 октября 2024, 18:01 | Обновлено 20 октября 2024, 18:48
1330
4

И снова он. Манчестер Сити вырвал победу у аутсайдера АПЛ на 90+5-й минуте

Горожане переиграли Вулверхэмптон в матче 8-го тура АПЛ благодаря голу Джона Стоунза

20 октября 2024, 18:01 | Обновлено 20 октября 2024, 18:48
1330
4
И снова он. Манчестер Сити вырвал победу у аутсайдера АПЛ на 90+5-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

20 октября состоялся матч 8-го тура АПЛ 2024/25 между командами Вулверхэмптон и Манчестер Сити.

Поединок прошел на стадионе Молинью. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первыми забили Вулвз. На 7-й минуте мяч оформил Йорег Сранд Ларсен.

Горожане сумели ответить на 33-й, когда отличился Йошко Гвардиол. Победу подопечным Жузепа Гвардиолы на 90+5-й принес Джон Стоунз.

Интересно, что центрбек Ман Сити не впервые в сезоне выручает команду в конце поединка. В 5-м туре он принес ничью на 90+8-й в матче против Арсенала (2:2).

После 8 туров Манчестер Сити набрал 20 очков и занимает первое место в таблице чемпионата Англии. У ближайшего преследователя Ливерпуля 18 пунктов и на 1 сыгранный матч меньше. В 18:30 мерсисайдцы встретятся с Челси.

Вулверхэмптон с 1 баллом идет последним, 20-м в АПЛ.

АПЛ 2024/25. 8-й тур, 20 октября

Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 1:2

Голы: Ларсен, 7 – Гвардиол, 33, Стоунз, 90+5

Вулверхэмптон: Жозе Са, Гомеш, Доусон, Буэно, Аит-Нури, Семеду, Лемина, Андре (Дойл, 46), Гомес (Белльгард, 90), Матеус Кунья (Боржеш, 67), Ларсен (Гедеш, 80).

Манчестер Сити: Эдерсон, Гвардиол, Рубен Диаш, Стоунз, Льюис, Ковачич (Матеуш Нунеш, 86), Бернарду Силва, Гюндоган, Доку (Фоден, 66), Савио (Грилиш, 73), Холанд.

Предупреждения: Гомеш (14), Семеду (20), Савио (39), Гомес (63), Сарабия (90+8).

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Джон Стоунс (Манчестер Сити).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Йошко Гвардиол (Манчестер Сити).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Вулверхэмптон).
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Вулверхэмптон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Йорген Странд Ларсен Джон Стоунз Йошко Гвардиол Манчестер Сити Вулверхэмптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Вулверхэмптон - Манчестер Сити
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Ruslan77777
Повезло
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+1
Southeast*-*
В АПЛ это обычное дело.  И у нас иногда.
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0
Gargantua81
видно, что при подаче вратарь сначала имеет намерение выйти, но перед ним стоит Бернарду, и только уже когда была борьба то Бернарду находясь в офсайде присел.
Я бы это трактовал как активный офсайд.
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0
easterly
судєйка ідор  -  тянув всю гру бомжів, а останні 5 хвилин чуть з шортів не випригнув. і порушення бачити не захотів, та й вар показав тільки те, що їм було вигідно
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-2
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