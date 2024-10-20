И снова он. Манчестер Сити вырвал победу у аутсайдера АПЛ на 90+5-й минуте

20 октября состоялся матч 8-го тура АПЛ 2024/25 между командами Вулверхэмптон и Манчестер Сити.

Поединок прошел на стадионе Молинью. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

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Первыми забили Вулвз. На 7-й минуте мяч оформил Йорег Сранд Ларсен.

Горожане сумели ответить на 33-й, когда отличился Йошко Гвардиол. Победу подопечным Жузепа Гвардиолы на 90+5-й принес Джон Стоунз.

Интересно, что центрбек Ман Сити не впервые в сезоне выручает команду в конце поединка. В 5-м туре он принес ничью на 90+8-й в матче против Арсенала (2:2).

После 8 туров Манчестер Сити набрал 20 очков и занимает первое место в таблице чемпионата Англии. У ближайшего преследователя Ливерпуля 18 пунктов и на 1 сыгранный матч меньше. В 18:30 мерсисайдцы встретятся с Челси.

Вулверхэмптон с 1 баллом идет последним, 20-м в АПЛ.

АПЛ 2024/25. 8-й тур, 20 октября

Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 1:2

Голы: Ларсен, 7 – Гвардиол, 33, Стоунз, 90+5

Вулверхэмптон: Жозе Са, Гомеш, Доусон, Буэно, Аит-Нури, Семеду, Лемина, Андре (Дойл, 46), Гомес (Белльгард, 90), Матеус Кунья (Боржеш, 67), Ларсен (Гедеш, 80).



Манчестер Сити: Эдерсон, Гвардиол, Рубен Диаш, Стоунз, Льюис, Ковачич (Матеуш Нунеш, 86), Бернарду Силва, Гюндоган, Доку (Фоден, 66), Савио (Грилиш, 73), Холанд.



Предупреждения: Гомеш (14), Семеду (20), Савио (39), Гомес (63), Сарабия (90+8).